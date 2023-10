Dotáhnout se na soupeře před sebou, nebo ještě víc zahučet do potíží u dna extraligy. To jsou vyhlídky hokejistů Škody Plzeň

Plzeňský obránce Tomáš Dujsík se v pátek vrátí do Olomouce, kde předtím odehrál šest sezon. | Foto: hcplzen.cz

Po úvodním vítězství nad mistry z Třince totiž na hokejky plzeňských Indiánů sedla bída, po pěti porážkách v řadě jsou v extralize předposlední a utkají se s celky v tabulce těsně nad sebou.

V neděli vyzve třináctá Škodovka doma už od 15 hodin o místo lepší Vítkovice a v pátek hraje na ledě jedenácté Olomouce (v 18.00).

„Nezbývá než hrát jednoduše a zvítězit,“ prohlašuje obránce Tomáš Dujsík.

Pro 30letého zadáka bude páteční duel na Hané ještě o něco vyšponovanější. Do Plzně přestoupil v létě právě od Kohoutů. „Takhle to vyšlo, ale nemůžeme se koukat na to, s kým zrovna hrajeme. Je třeba se zahryznout a přetavit ten náš chtíč ve vítězství za tři body,“ přeje si bek.

Připouští, že čelí hecování z předchozího působiště, kde odehrál šest sezon. „Pár zpráv jsem dostal, ale zatím v přátelském duchu. Což se ale na ledě určitě změní,“ je si vědom Dujsík, který si extraligu zahrál i za rodné Brno či Karlovy Vary.

Urputností vyhlášené bitvy mezi Plzní a Olomoucí zná, takže nečeká, že by to nyní mělo být jinak. „Oba mančafty jsou dole a oba budou chtít urvat výhru za každou cenu. Já však věřím, že my budeme chtít víc,“ zdůrazňuje.

Kohouti si zatím ze sedmi startů připsali dvě vítězství a naposledy přidali bodík ve Vítkovicích po prohře v prodloužení. Stejně dopadla minule Plzeň doma v nepovedeném duelu s posledním Kladnem. „Snažil jsem se to hodit za hlavu, i když to bylo těžké. To utkání nebylo dobré. Ale hned v pondělí začala příprava na Olomouc,“ říká bek.

A jak se vyrovnává s narůstající sérií neúspěchů? „Někomu pomůže, že si jde zacvičit, někdo vypne hlavu u her nebo v přírodě. U mě je to pokaždé jinak. A také spolupracuji s mentálním koučem,“ prozrazuje obránce.

Velkou váhu klade i na atmosféru v mužstvu. „Kabina funguje, s klukama se povzbuzujeme, to je super. Jenže doba hájení skončila a my od sebe musíme vzájemně vyžadovat víc zodpovědnosti. Jen tak začneme zase získávat body, které nutně potřebujeme,“ uzavírá Tomáš Dujsík.

