Zatímco v úterním duelu svého soka doma zdolali 3:2, v pátečním zápase 37. kola extraligy na ledě soupeře dostali nakládačku a prohráli 1:7. Tygři, kteří se díky výhře dostali do čela extraligy, tak přerušili vítěznou sérii Plzně, která trvala šest zápasů.

V brance indiánů dostal před Frodlem příležitost devatenáctiletý Kristián Kolář. V sestavě kvůli zranění chyběli Eberle s Přikrylem. Plzeň tak zápas na ledě Tygrů, kteří doma v posledních dvanácti kláních ztratili jen bod, odehrála pouze s jedenácti zdravými útočníky.

Hned v úvodu měli plzeňští hokejisté výhodu přesilové hry. Knotův trest za podrážení však Západočeši potrestat nedokázali. Ránu kapitána Gulaše obětavě zblokoval Jelínek a dělovku z hole obránce Čerešňáka zkrotil svým tělem Vlach.

V 7. minutě musel Hrachovina v brance libereckého výběru poprvé naplno ukázat své nesporné kvality. Po přihrávce aktivního Gulaše pálil Mertl, ale gólman Severočechů levým betonem šanci bravurně zneškodnil.

V čase 10:29 propukla v aréně vlna nadšení. Šmíd se elegantně zbavil svého protihráče a přihrávkou na vzdálenější tyč našel Michala Bulíře, jenž z první nasměroval kotouč do sítě.

O minutu a půl později slavili domácí podruhé. Proti umístěné bombě Jaroslava Vlacha z levého kruhu byl Kolář bezmocný. Mimochodem, do té doby Liberečtí vystřelili na branku pouze dvakrát. I to však stačilo na pohodlné vedení.

Hosté se snažili rychle odpovědět, jenže Hrachovina tygřím skokem na poslední chvíli uzmul Kantnerovi jistý gól. Vskutku parádní zákrok. Indiáni sice vyhráli první třetinu na střely 9:3, ale do kabin odcházeli s dvougólovým mankem.

Do prostřední periody vstoupila Škoda s jednou změnou. Koláře mezi tyčemi nahradila jednička Frodl. Ani ten však ke zvratu nepomohl. Naopak. Ve druhé třetině lovil puk ze své sítě čtyřikrát a Liberec vedl už 6:0.

Do třetí části hry se do brankoviště Plzně vrátil mladík Kolář a hned musel řešit zapeklitou situaci. Opora druholigových Klatov si ale tentokrát poradila.

Závěrečná třetina na severu Čech nepřinesla příliš vzruchu, to ale více než sedmi tisícovkám domácích fanoušků nevadilo. Liberec v 56. minutě v oslabení přidal další branku a na jeho dominantním výkonu nic nezměnila ani pozdní trefa Luboše Roba, která znamenala jen korekci skóre.

„Totální výbuch. Prvních deset minut Liberec nevěděl, co s námi má dělat, pak poprvé udeřil a dominoval až do konce zápasu," uvedl pro klubový web zklamaný útočník Škody Plzeň Vojtěch Němec.



K nepovedenému mači se vyjádřil také brankář Kristián Kolář, který poprvé ve své kariéře nastoupil do extraligového duelu od úvodního buly. „Pocity nemůžou být dobré, když jsme prohráli 1:7. Nejde to nějak lehce skousnout, ale musíme se s tím poprat. A v neděli při dalším utkání vyhrát," říkal Kolář.

A opravdu. Plzeňští musejí hodit prohru za hlavu, již v neděli je totiž čeká další utkání, a to v Brně. Hraje se netradičně od 15.00 hodin.

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Bulíř (Šmíd), 12. Vlach (Ordoš, Bulíř), 26. Birner (Bulíř), 32. Hanousek (Birner), 32. Hudáček (Marosz, Kotvan), 39. Hudáček (Ordoš, Birner), 56. Zachar – 60. Rob (Kracík). Rozhodčí: Lacina, Heikinnen – Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7308.

Bílí Tygři Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, Hanousek, Kunst – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, Hudáček, Lenc – Krenželok, Jelínek, Zachar – Vlach, A. Musil, Průžek.

Škoda Plzeň: Kolář (21.– 41. Frodl) – Budík, Čerešňák, Pulpán, Moravčík, Jank, Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl, Gulaš – Zdráhal, Kracík, Pour – Straka, Němec, Rob – Kodýtek, Kolda.