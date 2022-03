Bitva o čtvrtfinále pokračuje znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně v sobotu druhým zápasem, a to už od 15.00 hodin.

V nervózním úvodu se na ledě jiskřilo, plály potyčky. Bylo znát, že ani jeden ze soupeřů nekončil základní část v nějaké oslnivé formě. Před gólmanem Pavlátem zůstal sám explzeňský Kantner, ale z otočky někdejšího spoluhráče nepřekonal.

Indiáni se jen těžko probíjeli přes obranu hostů. Naopak Bruslaři hrozili z rychlých výpadů a hned v první přesilovce skórovali. Tlak si sice vynutili až ke konci výhody, ale pak Stránský zblízka na druhý pokus Pavláta překonal a oslavil narození dcery. Do zápasu nastoupil jen pár hodin poté, co přišla na svět a on byl u toho.

Až závěr třetiny patřil Škodovce i s odměnou. Martin Lang potáhl útok a pak ranou z rohu kluziště metr za čarou překvapil Grošelje. Puk zapadl do sítě odrazem od brankáře. Šťastný gól.

Druhá dvacetiminutovka byla přece jen svižnější, přinesla i víc šancí, ale znovu jen dva góly. A opakoval se scénář z předchozího dějství. Byli to škodováci, kdo musel dorovnávat manko. Tentokrát to stihli během necelé půlminutky.

Ale popořadě.

Luntnerovu ránu z kruhu Pavlát lapačkou srazil jen k ledu a Kelemem puk uklidil do odkryté brány. Hned po rozehrání se však Plzeňští usadili v útočném pásmu, Kremláček u modré nabil Graňákovi a jeho střela projela Grošeljovi mezi betony. První gól zkušeného zadáka v sezoně a dvojnásobná radost. Bylo srovnáno.

Nerozhodný stav přečkal i třetí dvacetiminutovku. Více šancí rozhodnout měli v pokračující přetlačované domácí. Jenže střelec Bulíř z dobré pozice minul a Blomstrand jen rozvibroval tyčku mladoboleslavské klece.

Následovalo prodloužení, na dvacet minut v pěti na pět. Do rozhodnutí.

Po pobídce včerejšího oslavence Mertla (36 let) mohl rozhodnout pro Plzeň znovu M. Lang, jenže cíl netrefil. Pavlát zase zkrotil zakončení Najmana po nájezdu. Indiáni pak ubránili oslabení, když asi největší šanci hostů spálil Stránský. Z mezikruží pálil jen do betonů gólmana.

A pak to přišlo.

V čase 69:01 si na přihrávku mezi kruhy najel kapitán Čerešňák a ranou z první slovenský zadák a držitel olympijského bronzu vystřelil Škodovce první výhru.

Za pár hodin se do sebe oba soupeři pustí znovu.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Zápas se odvíjel v duchu předchozích vzájemných duelů v sezoně. Prvních deset minut jsme byli svázaní nervozitou. Byť jsme ale dvakrát prohrávali, vždy jsme se z toho zvedli. Hrozně důležité bylo rychlé vyrovnání na 2:2. Boleslav měla v prodloužení nájezd, přesilovku, my jsme pak chvíli na to byli asi trochu šťastnější. Jsem rád, že to kluci dokázali otočit a získali v sérii důležitý první bod.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Rozhodla produktivita. V prodloužení jsme neproměnili nájezd a poté v přesilové hře velkou šanci z mezikruží. Následně jsme ani nestačili včas dostřídat a při hře v pěti domácí rozhodli. Byl to vyrovnaný zápas, a ten gól v prodloužení rozhodl, že dneska jsme my ti smutnější.“

ŠKODA PLZEŇ – MLADÁ BOLESLAV 3:2 pp

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 – 1:0.Branky a nahrávky: 18. M. Lang (Dzierkals), 27. Graňák (Schleiss), 70. Čerešňák – 10. J. Stránský (O. Najman, Pláněk), 27. Kelemen (Lunter). Rozhodčí: Šír, Lacina – Zíka, Šimánek.

Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3379.

Stav série: 1:0.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kremláček, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Malát, G. Thorell, Adamec. Trenéři: Baďouček a Říha.

Mladá Boleslav: Krošelj – D. Moravec, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Pavel Pýcha – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.