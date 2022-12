V posledním kole před vánoční pauzou zavítá Třemošná v sobotu do Tachova. Apollo se utká v neděli od 17.30 v plzeňské Ice Aréně s Domažlicemi.

Třemošná - Apollo 4:3 po ss

„Chtěli jsme vyhrát, ale věděli jsme, že nám soupeř nedá nic zadarmo. Z naší strany jsme měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili a z našich zbytečných chyb nás hosté potrestali. Ve třetí třetině jsme si v kabině něco řekli, drobet jsme proházeli sestavu a věřili jsme v otočení zápasu, což se nakonec povedlo," těšilo hráče Třemošné Jakuba Holého.

Ten chytil v utkání střeleckou slinu a zaznamenal ve třetí třetině čistý hattrick. „Samozřejmě jsem rád za góly, ale hlavně to byla zásluha celého týmu, protože bez kluků bych branky nedal. Hlavní radost jsme měl z celkové výhry," dodal skromně útočník Meteoru.

„Do první třetiny jsme nevstoupili úplně nejlépe. Třemošná tlačila a měla celou první třetinu více ze hry. Ve druhé části se nám povedlo lépe forčekovat a víc držet kotouč, což nám přineslo dvě branky. Bohužel po přestávce jsme hned na začátku udělali chyby, nechali se zatlačit do obrany a Meteor srovnal výsledek. To navíc Meteor nakopl a z tlaku ještě vytěžil zasloužené vedení. Naštěstí soupeř nebyl nedisciplinovaný a my po faulu měli možnost trestného střílení, které jsme proměnili," hodnotil duel obránce Apolla Miroslav Brand.

Zápas došel až do nájezdů, v nichž až v osmé sérii urvala Třemošná druhý bonusový bod.

Třetiny: 0:0, 0:2, 3:1. Branky a nahrávky: 41. Holý (Sieger), 43. Holý (Smejkal), 56. Holý, rozh. nájezd Blumentrit – 27. Urbánek (Straka), 29. Helus (Šiška, Brand), 58. z TS Šiška.

Sestava Třemošné: F. Smejkal — D. Smejkal, T. Blumentrit, J. Šibra, L. Sedláček — J. Beran, J. Holý, J. Šucha, J. Sieger, M. Davídek, M. Vágner, V. Reitspies, V. Polívka, P. Mainer.

Sestava Apolla: K. Holub — M. Štrunc, J. Sedlák, D. Baďouček, M. Brand, D. Prachař, J. Urbánek, E. Šimůnek — J. Helus, O. Malý, P. Dobrý, M. Straka, M. Markov, K. Valečka, M. Hanzlíček, R. Komanec, D. Šiška, M. Hajšman.

Ostatní výsledky: Nejdek - Mariánské Lázně 1:4, Sokolov B - Rokycany 1:9

Následující program: sobota od 19.00: Tachov - Třemošná, neděle od 17.00: Rokycany - Klatovy B, 17:30: Apollo - Domažlice.

Tabulka krajské hokejové ligyZdroj: Deník/Dominik Rejthar

