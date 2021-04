Hokejová Plzeň se v posledních letech mohla pyšnit skvělou mládeží, která v republikových soutěžích dosáhla až na samotný vrchol.

Před čtyřmi lety se to povedlo staršímu dorostu Indiánů, který ve finále po tuhém boji nakonec porazil v sérii hrané na čtyři vítězná utkání brněnskou Kometu. Mohl nad hlavu zdvihnout mistrovský titul.

„Rád na to vzpomínám, ale už je to poměrně dávno, hodně hokejové vody od té doby odteklo. Je velké štěstí, pokud se něco takového povede. O úspěchu rozhodují většinou maličkosti a měl jsem kliku, že jsem byl u toho. Beru to dosud jako můj největší trenérský úspěch, i když jsem byl u týmu pouze jako asistent trenéra,“ říká k mistrovské sezoně kouč Bořek Hanzlík

„Tehdy si opravdu vše sedlo, hráči dobře pracovali během sezony a těmi postupnými úspěchy se vytvořil i skvělý kolektiv,“ pokračuje bratr bývalého obránce Plzně Jiřího Hanzlíka. Nadále sleduje své bývalé svěřence.

„Kluky, co působí v Plzni nebo jsou v Klatovech, vídávám dodnes na zimáku, pokud se můžu vzhledem k aktuálním opatřením po něm pohybovat. Jsem rád, že se někteří hráči dostali až do extraligy. Mohlo jich být určitě více, ale ne každý má takovou vůli a také potřebné štěstí, aby uspěl,“ dodává Bořek Hanzlík.

Jak to tak bývá, osudy tehdejší zlaté party jsou různorodé. Někteří hráči se dostali až do extraligy, jiní naopak hrají hokej již jen pro zábavu, anebo dokonce pověsili brusle na hřebík.

Brankáři

Kristián Kolář – Talentovaný gólman ještě pomohl v roce 2017 k titulu plzeňským juniorům. Od té doby zapsal za A tým dva zápasy v extralize. V letošní sezoně byl součástí kádru druholigového Tábora.

Radek Červenka – S Kolářem se tehdy střídal pravidelně o místo v brance. Naposledy chytal v krajské soutěži za Domažlice. Objevil se také v dresu plzeňských Akademiků.

Lukáš Velička – Prošel následně mládežnickými celky Frýdku-Místku, Havířova, Znojma. Poté se objevil také v nižších soutěžích v dresu Kopřivnice, Bohumína a Opavy.

Obránci

David Kvasnička – Aktuálně obránce plzeňského A týmu, jednu sezonu strávil ve Vítkovicích.

Michal Houdek – V extralize nastoupil za Indiány dosud osmnáctkrát, hrál také první ligu za Sokolov.

František Čada – Během mistrovské sezony byl nejproduktivnějším plzeňským obráncem. Nakonec skončil v krajské soutěži v Domažlicích.

Nicholas Kaňák – Bratr obránce Škody Plzeň Lukáše Kaňáka zamířil ještě v mládeži do Německa, tam hrál za Ingolstadt juniorskou soutěž. Na začátku letošní sezony hrál nižší německou soutěž za Würzburg.

Martin Lokajíček – Prošel plzeňskou mládeží a letos nastupoval za druholigové Klatovy.

Jan Štěpánek – Šel podobnou cestou jako Lokajíček. Rovněž i on hájí barvy farmy plzeňských Indiánů.

Adam Šilhán – Ve svém mladém věku má za sebou již řadu angažmá: Klatovy, Kadaň, Bílina, Cheb a naposledy hrál za litevský klub Baltu Ainiai Kaunas.

Filip Staněk – Před dvěma roky nastupoval sezonu za Klatovy. Následně hrál hokej jen v nižší krajské soutěži za Kralovice.

Matěj Beneš – Pro něj byl zisk titulu ve starším dorostu vrcholem a zároveň závěrem kariéry. Následně s hokejem skončil.

Ondřej Staněk – V sezoně 2019/2020 nastupoval ještě za plzeňské juniory. V letošní sezoně neodehrál nikde ani jedno utkání.

Jakub Váchal – Získal ve stejné sezoně i bronz s mladším dorostem. Poté se přesunul do Chomutova a následně do Hradce Králové. Okusil již extraligu, ale nejvíce nastupoval v letošním ročníku za prvoligový Kolín.

Jakub Novák – Patřil tehdy ještě do kategorie mladšího dorostu. Po roce a půl v plzeňské organizaci zamířil do českobudějovického Motoru, tam dosud hraje za juniory.

Filip Kovářík – Devatenáctiletý obránce prošel přes dorost až do juniorů, v letošní sezoně stihl tři zápasy za Klatovy.

Útočníci

Jan Matiášek – Rodák z Písku hrál následně ještě za plzeňskou juniorku a po sezoně v Klatovech zamířil do Tábora.

Petr Eret – Přes Klatovy se dostal křídelní útočník do Litoměřic a skoro celou uplynulou sezonu strávil ve Frýdku-Místku. Letos se vrátil do Klatov.

Josef Roubal – Nýřanský rodák a tehdejší kapitán se přes juniorku Plzně přesunul do Klatov, kde jeho hokejová kariéra byla předčasně přerušena kvůli zranění. V letošní sezoně nastoupil párkrát v nižší krajské soutěži za Líně.

Vojtěch Kovářík – Přes juniory se dostal až do Klatov. Následovaly štace v Orlové, Bohumíně a v Opavě.

Filip Přikryl – Věkově patřil o kategorii níže, ale přesto byl tehdy klíčovým hráčem staršího dorostu. Prošel plzeňskou mládeží a v letošní sezoně pravidelně nastupoval za A tým Škodovky.

Jakub Pour – Další hráč, který to dotáhl až do plzeňského celku mužů, kde se postupně stal stálicí.

Kamil Hajšman – Po dalším roce v dorostu si na rok odskočil do Švédska. Následovala sezona v Klatovech a v letošním ročníku odehrál šest zápasů za prvoligový Přerov.

Martin Červenka – Po juniorce a dvou sezonách v Klatovech strávil poslední dva ročníky v páté nejvyšší německé soutěži v Reutlingenu.

Vít Reispies – Posunul se postupně do Klatov, tam hraje dodnes.

Josef Hasman – Rovněž i on z plzeňské mládeže zamířil do Klatov, kde v uplynulém ročníku patřil k nejproduktivnějším hráčům. Šanci dostal i v prvoligovém Ústí nad Labem. Letos stihl odehrát jen šest zápasů za Klatovy.

Martin Lang – Po dalším roce ve starším dorostu si vyzkoušel na dva roky kanadskou WHL. Poté se vrátil zpět do Čech, kde v letošní sezoně naskočil za Klatovy, Litoměřice, Vsetín a také za juniorku. Navíc si vybojoval účast na mistrovství světa do dvaceti let, po němž pravidelně nastupoval za extraligový tým Plzně.

Ondřej Váňa – Po titulu v dorostu odehrál v dalším ročníku 10 zápasů za juniory. Následně vyhasly jeho hokejové stopy.

Jakub Procházka – Jeho cesta vedla přes plzeňskou mládež až do Klatov, tam působí i letos.

Matěj Hajžman – Následující rok ještě odehrál za juniory. Poté jeho hokejové epizody v republikových soutěžích skončily. V letošní sezoně však odehrál s Josefem Roubalem několik zápasů za Líně.

Martin Straka – Po titulu v dorostu již nepokračoval následně v plzeňské mládeži. Až za rok po nástupu na vysokou školu začal hrát univerzitní hokejovou ligu za Akademiky Plzeň, kde působí dodnes. V loňské sezoně odehrál také osmnáct zápasů za Kaznějov v krajské soutěži.

Radek Mužík – Odehrál ještě jednu sezonu v Plzni a poté se vydal do Švédska a tam se v mládežnické struktuře Luley prokousal postupně až do A týmu, za který v letošní sezoně pravidelně nastupoval.

Matěj Kolda – Prošel plzeňskou mládeží a v sezoně 2019/2020 odehrál 23 zápasů za plzeňský A tým. V letošním ročníku již nastupoval pouze za farmářský celek z Klatov.

Daniel Šiška – V mistrovské sezoně odehrál jen dva zápasy a poté se objevil až o dva roky později v mužstvu plzeňských Akademiků, kde působí dodnes.