Na západě Čech začne v úterý v jednu hodinu odpoledne finále play-off dorostenecké extraligy. Plzeňští mladíci vyzvou tým Sparty Praha (v Plzni se bude hrát i ve středu od 13.00). A výběrem hudby trenéru Petru Kořínkovi připomínají slavné tažení áčka Škodovky federální extraligou z jara 1992.

Plzeňští tehdy přes Spartu a Vítkovice pronikli do finále proti slovenskému Trenčínu. Série startovala v Plzni rovněž začátkem dubna. „Je to shoda náhod. Ale je fakt, že si to člověk vybaví,“ říká Kořínek. „Pro kluky je to sice pravěk, ale na internetu se dá leccos vygooglit. Kromě Wanastowek pouští v kabině i tehdejší klubovou hymnu, melodii z filmu Most přes řeku Kwai,“ doplňuje bývalý útočník a opora Škodovky.

Na souboje se Spartou, z nichž vzejde nový mistr, se Kořínek těší. „I za kluky jsme šťastní, že jsme ve finále. Kvůli covidu se teď dva roky pořádně nehrálo, jen trénovali. Dřeli celý rok a tohle je odměna,“ říká 55letý kouč, který mladíky vede s asistenty Františkem Bombicem a Michalem Dvořákem.

Do finále prolétli dorostenci jako uragán. Ve dvou zápasech vyřadili Pardubice a na tři Zlín i Hradec Králové.

„I když výsledky vyznívají jednoznačně, tak kluci museli zvládnout řadu těžkých zápasů. Teď už vše ladíme na Spartu, aby v týmu byla pohoda i správná nažhavenost,“ zdůrazňuje někdejší centr.

A potvrzuje, že v kabině je znát, že začne bitva o zlato.

„Už během sezony tým ukazoval svou vnitřní sílu i charakter. Kluci hrají jeden za druhého a jdou si za svým. Účastí ve finále nic nekončí, chtějí titul,“ tvrdí Kořínek.

A vítá, že nového mistra určí čtyři výhry. „Už čtvrtfinále a semifinále na tři vítězství byly spravedlivější. Urvat čtyři zápasy bude ještě těžší a naplno se ukáže síla týmu,“ míní trenér.

Před 30 lety hrál Kořínek ale jiné finále. V soubojích s Trenčínem byl vlasatý bojovník jedním z nejlepších hráčů nakonec stříbrné Škody. „Člověk si vzpomene. Pocity jsou podobné, jen teď jako trenér mám větší nervy, zodpovědnost za kluky,“ říká s úsměvem.

A co se mu při ohlížení do minulosti vybaví nejvíc?

„Že jsme za sebou měli těžkou pětizápasovou sérii s Vítkovicemi, na jejímž konci hořel plzeňský stadion. Hala byla v dezolátním stavu, shořela část střechy i sedačky v hledišti a byl zázrak, že jsme finále s Trenčínem mohli vůbec doma zahájit,“ vzpomíná Kořínek. „Trenčín měl nabitý mančaft s hráči jako Pálfy, Petrovický, Jánoš. A my jsme už měli hodně zraněných. Další kluci byli potlučení, takže jsme byli rádi, že jsme ve finále urvali alespoň jeden zápas,“ říká.

Škodovka hned na úvod série 3. dubna 1992 padla doma 2:5, když čtyři góly vítězů nasázel Pálfy. Den poté znovu před vyprodanou arénou (cca 12 tisíc diváků) pak Plzeň vítězstvím 4:3 na nájezdy srovnala krok. Gól v penaltovém rozstřelu si připsal i Kořínek. V Trenčíně ale Dukla vyhrála 6:4 a mečbol následně proměnila. Vítězství 5:3 spustilo u Váhu bouři radosti, zatímco Plzeňští kousali pocit křivdy. Škodováci se totiž ujali vedení, a i když soupeř srovnal, tak po šancích Kořínkovy řady dostali kotouč znovu do soupeřovy brány. Jenže v ten moment přiletěl z hlediště na led druhý puk. A sudí gól neuznal. „Druhý puk na ledě je často propíraná věc, ale musím říct, že i po těch letech ve mně ta křivda zůstává,“ přiznává Kořínek.

Dukla pak odskočila do vedení 3:1, a i když škodováci ještě zásluhou gólů Kořínka a Michala Straky srovnali, vojáci od Trenčína dvěma trefami zpečetili zisk titulu.

Teď si Kořínek, který s Plzní získal v roce 2000 ještě bronz a nejvyšší soutěž si zahrál také ve Finsku, Švédsku, Německu a na Slovensku, zopakuje souboj o zlato s týmem dorostu.

Program play-off

Extraliga dorostu

Finále: 1. zápas (úterý 5. dubna) a 2. zápas (středa 6. dubna) ve 13.00:

Škoda Plzeň – Sparta Praha

Dále: sobota 9. dubna a neděle 10. dubna: Sparta – Plzeň.

Extraliga juniorů

Semifinále: 3. zápas (5. dubna) a 4. zápas (6. dubna) v 17.00:

Škoda Plzeň – Sparta Praha

Stav série: 1:1 na zápasy

