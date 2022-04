Pátý zápas série se uskuteční v plzeňské Logspeed CZ Aréně ve středu od 17.00 hodin a mladé Indiány dělí od zlata jediná výhra.

„Naši kluci hrají výborně a i když tři z dosavadních čtyř zápasů dopadly relativně těsně, tak jsou lepší než Sparta. V Praze teď sice jednou prohráli, ale trenérům jsem v legraci říkal, že to udělali schválně, aby končili doma,“ usmívá se bývalý útočník, tvořivý centr, a nyní trenér, který většinu své hokejové dráhy spojil se Škodovkou.

V čem je největší síla plzeňského dorostu?

Gólman i jednotlivé pětky odvádějí stabilně dobré výkony. Líbí se mi, jak útočníci napadají a dobruslují protihráče, beci hned necouvají, takže soupeř se jen těžko prosazuje. Navíc všechny lajny jsou vyrovnané a drží se systému.

S mládeží to Škodovce jde. Akademie patří k nejlepším u nás a na titul aktuálně míří i indiánská juniorka (ve finále vyzve Liberec). Z čeho to pramení?

Je to dané prací trenérů, úspěchy, které jsou za nimi, ale i zázemím a perspektivou hrát za áčko Škodovky. Takže když si klub vyhlídne někoho z okolních regionů, tak hráči na to slyší. Junior Slanina je třeba z jihu Čech, Venca Adamec z Letňan, gólman Němeček přišel z pražské Slavie.

Jako kouč jste k tomu rovněž přispěl. Starší dorost Škody jste v roce 2017 dotáhl ke zlatu. V té sezoně se mistry stali i junioři a mladší dorost skončil třetí. Jak na to vzpomínáte?

Tehdy jsme ve finále hráli s Brnem na dva vítězné zápasy. Na čtyři jako nyní je to spravedlivější, ale na dva je to zase ošidné. Není prostor něco napravovat. Ale my jsme sérii vyhráli 2:0 a bylo to krásný. Musím však říct, že těžší bylo přejít předtím ve čtvrtfinále přes Chomutov. Piráti měli nabitý tým. Hráli za ně Jakub Lauko, co pak šel do Bostonu, nebo Ondřej Buchtela, obrovský talent, který však později bohužel podlehl rakovině.

Kteří hráči ze zlaté party to dotáhli až do extraligového áčka Plzně?

Z obránců třeba Michal Houdek, Lukáš Kaňák nebo David Kvasnička. V útoku byl klíčovým hráčem Jakub Pour, z mladších se dobře ukazovali Filip Přikryl s Martinem Langem nebo Radek Mužík, který hraje ve Švédsku. V mistrovském týmu byli i Petr Eret, Pepa Roubal a Kuba Procházka, které teď mám v druholigových Klatovech.

Měl jste z dorosteneckého titulu stejnou radost, jako když jste na jaře 2013 coby člen trenérského štábu Škodovky slavil zisk historického zlata v extralize chlapů?

To je jasný. Výsledky áčka jsou sice mediálně sledovanější, je kolem toho větší rozruch, ale vítězné emoce, radost na střídačce je stejná. A nádherná byla i bezprostřední euforie kluků.

Na střídačce Klatov jste si v aktuální druhé lize takovou radost s asistentem Ivanem Vlčkem neužili, když týmu těsně unikla účast v play-off.

Bylo to zklamání, zvlášť když nám play-off uteklo jen o dva body. Před sezonou se sice počítalo, že bychom se do bojů o postupovou čtyřku měli zamíchat, ale po Vánocích přišly zbytečné ztráty bodů v závěrech zápasů, v prodloužení nebo na nájezdy. Mrzelo to o to víc, že v play-off bychom šli na hlavního favorita Tábor. Což je vždycky výzva. Navíc tam na play-off teď chodí čtyři tisíce diváků a zahrát si v takové atmosféře by bylo pro kluky za odměnu.

Zato před třiceti roky jste v úvodu dubna s bratrem Martinem bojovali o federální titul se slovenským Trenčínem. Vzpomínáte?

Teď ani ne, ale loni během covidového lockdownu běžely v televizi záznamy finálové série Plzně s Trenčínem, a to jsem se na pár zápasů s chutí podíval. Hokej to byl sice pěkný, ale úplně jiný, než teď. Děly se hrozný fauly, hákovalo se, lítaly sekyry. Dneska by za to padaly stopky a tehdy sudí všechno pouštěly. Zato hlediště byly narvaný a atmosféra byla bouřlivá. Hokejová euforie.

Bylo vám dvacet, zrovna jste se vrátil z vojny a hned jste se zamíchal do úspěšného tažení Plzně. To jsou asi příjemné vzpomínky.

Tým šlapal, hráli jsme s bráchou a užívali si to. Jen škoda, že jsme to nedotáhli. Ve finále jsme už měli řadu zraněných, vedle Radka Kampfa nám chyběl Řízek (Josef Řezníček) i Milda Volák. Další kluci byli potlučení, ale i tak mám pořád v hlavě čtvrtý zápas v Trenčíně, kdy jsme za stavu 1:1 dali gól. Jarda Kreuzmann to prošťouchl do brány, jenže z hlediště přiletěl druhý kotouč a sudí branku neuznali. To dodnes cítím jako křivdu. Mohli jsme vést a třeba bychom sérii ještě vrátil do Plzně. To je jen kdyby. Na jaře 2013 jsme si ale s bráchou všechno vynahradili.

Extraliga dorostu

5. zápas finále play-off,

středa, Logspeed CZ Aréna v 17.00 hodin

Plzeň – Sparta

stav série: 3:1, výsledky 4:1, 9:1, 0:1, 2:1.

Případně dál: pátek 15. dubna v 16.30: Sparta – Plzeň

Extraliga juniorů

program finále

1. a 2. zápas, 16. a 17. dubna v 17.00 hodin

Plzeň – Liberec

3. a 4. zápas, 20. a 21. dubna

Liberec – Plzeň

