Zatím se extraligoví dorostenci hokejové Škody Plzeň se soupeři v play-off nezdržovali. Pardubice na úvod vyřadili ve dvou utkáních a jako první ve třech zápasech pak ve čtvrtfinále zlomili houževnatý Zlín. Nažhavení vletí mladí Indiáni i do semifinále proti vrstevníkům z Hradce Králové.

Sérii odpálí dva duely v Plzni, v sobotu i v neděli se v Logspeed CZ Aréně začne shodně ve 13.00 hodin.

„O Hradci toho sice příliš nevíme, hrál v jiné skupině než my, ale vedl si velice dobře a navíc v semifinále není slabého soupeře,“ uvedl trenér dorostu Petr Kořínek. „Už čtvrtfinále bylo náročné, ale tím že jsme zvládli přes Zlín postoupit tak rychle, mohli si kluci trochu odpočinout. Od půlky týdne se však chystáme na Mountfield,“ zdůraznil bývalý skvělý útočník a člen stříbrné Škodovky z jara 1992.

Nejproduktivnějším hráčem indiánského dorostu je zatím s devíti body za čtyři góly a pět asistencí kapitán Marek Hořejší. Skvěle si vedou také Aleš Mazanec (4+3) a Adam Benák (2+5). A v brance vládne 16letý Daniel Jansa, který v pěti zápasech inkasoval jen čtyři góly a úspěšnost zákroků drží téměř na 97 procentech.

A jak Kořínek vnímá fakt, že semifinále jeho tým rozehraje v domácím prostředí?

„I když u tak mladých kluků to nemusí být extra výhoda, a někdy mám pocit, že venku hrajeme i líp, tak jsme rádi, že začínáme doma. Snad přijde víc diváků, třeba i z řad plzeňských kotelníků, a to by se pak odrazilo na atmosféře,“ konstatoval kouč.

Sobotní zahajovací duel dorosteneckého semifinále je totiž součástí rozlučkové akce A mužstva Škodovky se sezonou. Na zápas dorostu naváže autogramiáda hráčů a trenérů plzeňského áčka (před halou od 15.00 do 17.00) a poté se od 17.30 hod. strhne v aréně souboj Indiánů s výběrem fanoušků.

Extraliga dorostu, program semifinále

1. a 2. zápas, sobota a neděle (13.00): Plzeň – Hradec Králové

3. zápas, středa 30. 3. (17.30): Hradec Králové – Plzeň

Případně dál:

4. zápas, čtvrtek 31. 3. (15.00): Hradec – Plzeň, 5. zápas, sobota2. 4. (12.00): Plzeň – Hradec.