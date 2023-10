Hokejovou Škodu Plzeň dál sráží střelecká nemohoucnost. V neděli míří Indiáni na území Bruslařů, očekává se znovu boj.

Jakub Lev (vpravo) slaví přesilovkový gól v zápase s Kometou. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Lehké nadýchnutí po udolání Vítkovic se hokejistům Škody Plzeň rozplynulo. V předehrávce 10. kola extraligy padli Indiáni doma s Kometou Brno 1:2 a na sklonku úvodní čtvrtiny základní části sedí dál u dna tabulky.

Už předtím dostal plzeňský tým od vedení tři zápasy na zlepšení. Výsledek? Tři body za hubené vítězství 1:0 a dvě prohry o gól, s Olomoucí a s Kometou. „S vedením klubu sedíme každý den, debatujeme a máme důvěru,“ vyvrací spekulace o změně na plzeňské střídačce trenér Petr Kořínek. „Z týmu odešel Luke Adam a ofenzivu posílil Tim Söderlund. Je to bruslař, technický hráč, který by nám měl pomoci v útoku svou kreativitou,“ doplňuje kouč.

MÁLO GÓLŮ

Když shrnete výkony Indiánů, je zřejmé, že bojují, jenže pod tíhou narůstajících neúspěchů jsou v útoku jaloví. V devíti duelech nastříleli jen šestnáct gólů, nejméně z celé extraligy. „Na každou branku se strašně nadřeme. Sice rovněž málo inkasujeme, jenže góly nedáváme, a to ani v přesilovkách. Nezbývá než dál pracovat, jen tak to můžeme zlomit,“ tvrdí Kořínek.

Trenér Petr KořínekZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Martýriem po nepovedeném startu prochází druhou sezonu po sobě. „Stále je před námi spousta zápasů, ale je jasné, že je nutné začít být produktivnější a sbírat body,“ je si vědom kouč.

Další pokus má Škodovka v neděli, kdy v rámci 11. kola hraje od 16 hodin v Mladé Boleslavi. Jenže ze tří utkání u soupeřů zatím vždy vyšla naprázdno.

Ani Bruslaři však nejsou v pohodě, porážky převažují,a proto také ambiciózní klub pustil Švéda Söderlunda do Plzně. „Nedokázali jsme z Tima dostat to, co jsme potřebovali a poměrně rychle jsme se domluvili, že se rozloučíme,“ vysvětloval sportovní ředitel Martin Ševc.

„Bude to zase boj, určitě ale do Boleslavi nejedeme předem poraženi,“ zdůrazňuje útočník Jakub Lev, autor jediného gólu Škodovky v duelu s Kometou.

Plzeňský útočník Jakub LevZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Bleskové využití přesilovky bolelo. Zámorského rána zasáhla Lva u brněnské brány do nohy, ale puk stihl ještě zamést do sítě. „Noha bolela, ale to k hokeji patří, více jsem naštvaný a smutný z té porážky. Ta bolí víc,“ přiznává 32letý borec, který se do Plzně vrátil po letech jako očekávaný tahoun týmu.

O to víc ho mizérie Indiánů tíží. „V šestém utkání jsme padli o gól, přitom brankáři chytají skvěle, jenže problém je v útoku,“ zdůrazňuje Lev. „Není prostor na hezký hokej, musíme to ubojovat a pomoci si ušmudlanými góly. Nějak puk domlátit do brány,“ apeluje Jakub Lev.

Boleslavský tým během letní obměny posílili mj. finští útočníci Juhamatti Aaltonen, Matti Järvinen, ale také Filip Suchý z Plzně. Oba seveřané jsou spolu se Slovákem Róbertem Lantošim nejproduktivnějšími hráči Bruslařů.

Znovu jen gól. Střelecká bída hokejové Plzně trvá