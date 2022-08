„Končit se mi nechce,“ prohlašuje zkušený útočník, který to z plzeňské Škodovky dotáhl až do NHL. V dresu Columbusu si odkroutil 12 zápasů, v nichž si připsal gól a dvě asistence.

O to víc nyní sleduje, jak brácha v zámoří střelecky exceluje. „Celá rodina Dominikovi fandí, prožíváme to s ním. I když je v Americe, tak jsme stále v kontaktu, voláme si. A teď, když je doma, je to ještě lepší. Bydlíme kousek od sebe a trénujeme spolu prakticky denně. Stihl i mou svatbu, takže se docela užijeme,“ říká Tomáš.

A nevadí mu, že ho mladší sourozenec hokejově zastínil. „Ne, vůbec. Fandím mu a když to jde, tak se snažím koukat na jeho zápasy nebo si pustím alespoň sestřihy,“ tvrdí starší z Kubalíků. „Teď má Dominik před sebou novou výzvu a hodně jsme to spolu řešili. Vyšel Detroit, což je asi nejlepší možná volba. Začne s čistým stolem, takže mu přejeme, aby to byl šťastný začátek,“ říká pravé křídlo.

Ve své sbírce má i stříbro z KHL s týmem Lev Praha. Ale ruskou ligu hrál ještě za Slovan Bratislava a působil také v nejvyšší finské a německé soutěži. V posledních sezonách však Tomáše Kubalíka brzdí zdravotní trable.

Předminulou sezonu v extraligových Vítkovicích proto nedohrál a končil ji v polských Katovicích. A loni vyrazil na štaci do Brestu.

„Byli jsme tam s rodinou, zápasy se hrály jednou týdně, takže šlo o příjemnou záležitost. Mám dvouletého kluka, kterému jsem se tak mohl věnovat víc, než kdybych někde hrál třikrát týdně,“ vysvětluje Tomáš.

Za Brest v 38 zápasech nasázel 21 gólů, k tomu přidal 28 asistencí a výrazně tak přispěl, že tým ovládl druhou francouzskou ligu.

„Jasně, že hokejová kvalita tam není taková, ale já byl v Brestu spokojený. Teď čekám, co by se případně naskytlo. Chci dál hrát,“ prohlašuje Tomáš Kubalík.

Tomáš Kubalík

Narozen: 1. 5. 1990 v Plzni

Kariéra: Škoda Plzeň (E), Victoriaville Tigres (QMJHL0), Columbus (NHL – 12 zápasů, gól + asistence), Springfield Falcons (AHL), St. John's IceCaps (AHL), Lev Praha (KHL), KalPa (fin. liga), Ingolstadt (DEL), Slovan Bratislava (KHL), Dukla Jihlava, Škoda Plzeň, Karlovy Vary, Vítkovice (všechno extraliga), Katovice (Pol.). Brest (2. franc. liga).

