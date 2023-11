Dal jsem gól zase po delším čase, což potěšilo, ale jelikož jsme stejně prohráli, je to jen chabá radost, připustil po úporné bitvě s Hanáky plzeňský útočník.

Jakub Pour otvíral skóre zápasu s Olomoucí, ale příliš radosti mu to nepřineslo. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Už v první třetině poslal Jakub Pour hokejovou Plzeň v početní výhodě do vedení. Mezi střelce se dravý forvard zapsal zase po delší pauze. Měl radost, jenže v pátečním souboji 21. extraligového kola s Olomoucí to nakonec stačilo jen na bod. Podle očekávání úporná bitva sousedů v tabulce dospěla za stavu 1:1 k rozstřelu a v nájezdovém maratonu pak o vítězství 2:1 a zisku druhého bodu rozhodli až v 11. sérii hosté z Hané.

„Dal jsem gól zase po delším čase, což potěšilo, ale jelikož jsme stejně prohráli, je to jen chabé potěšení. Uhráli jsme jen bod, což nás těšit nemůže,“ konstatoval po boji Jakub Pour.

Mám seznam hráčů, s nimiž se rád poperu, přiznává Houdek

Zatímco první perioda byla vyrovnaná a také končila za smírného stavu 1:1, v druhé části jste zcela vypadli ze hry a soupeř měl spoustu šancí.

Vůbec netuším, co se stalo. První třetina byla z naší strany povedená, pak od druhé byl najednou na ledě jen jeden tým, a to Olomouc. Dvacet minut nás tlačila a my jsme se z toho nedokázali dostat. Naštěstí Dominik Pavlát chytal jako bůh a podržel nás.

Ve třetí části jste se znovu vrátili do boje a v závěru normální hrací doby jste ještě mohli zápas rozhodnout. Co vás tak nakoplo?

Najednou jsme se zase dostávali do zakončení, měli jsme tam nějaké dorážky i šance. Škoda, že nám tam nic nespadlo a tři body nezůstaly doma. I když po té druhé a půlce třetí třetiny je i bod zlatý.

Vy sám jste se před koncem třetí třetiny ocitl v obrovské šanci. Zblízka jste se několikrát snažil procpat puk za Branislava Kondráda, ale gól z toho nebyl.

Mrzí mě to, chtěl jsem to tam dorvat silou vůle. Byl jsem už ale moc blízko a bylo těžké puk zvednout. Gólman mě vychytal.

O vítězi se rozhodlo teprve v jedenácté sérii nájezdů. Gólmani byli tak dobří?

Bylo vidět, že hráči na obou stranách volili spíše jednodušší varianty zakončení. Spousta nás volila střelu, než naznačení nebo kličku, což není nic špatného. I to je způsob, jak dát gól, ale nějaké naznačení by tam mělo vždy být. Asi nám chybělo větší sebevědomí.

Škodovku nyní čeká výpad na Moravu s nedělním zápasem ve Vítkovicích a poté v úterý v Brně s Kometou.

Do Ostravy cestujeme už v sobotu, tedy den před zápasem a na Moravě zůstáváme až do úterního utkání. Musíme se dobře připravit a zkusit se odpíchnout od dobrých věcí z první třetiny proti Olomouci. Mít dobrý zápal a hrát celých 60 minut, nejen dvacet.

