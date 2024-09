Na úvod ve Vítkovicích radost z výhry, ale v nedělní domácí premiéře hořkost. Hokejisté Škody Plzeň padli ve druhém kole extraligy s Litvínovem 1:3. Souboj soupeřů z předkola play-off minulého ročníku tak stejně jako na jaře ovládla Verva.

Klíčová pro vývoj zápasu byla už první třetina. Živější hosté totiž dali dvěma góly rychle zapomenout na slavnostní úvod zápasu, v němž čestné buly vhodil Pavel Francouz, bývalý reprezentant a donedávna gólman v NHL. V páté minutě otevřel skóre tečí Jurčík a v čase 6:57 zvyšoval Pekař na 2:0. Gólman Hrenák sice jeho ránu vytáhl lapačkou, jenže kotouč už předtím přelétl brankovou čáru. A po konci periody to bylo 3:1 pro Litvínov. Před pauzou sice plzeňský Lalancette v přesilovce trefou pod horní tyč snížil, jenže hosté hned po rozehrání znovu udeřili. Po pravé straně pláchl O. Kaše a Hrenákovi ukončil jeho první start za Škodovku. Nejspíš zlomový moment zápasu.

close info Zdroj: hcplzen.cz zoom_in Čestné buly před zápasem Škodovky s Vervou vhodil Pavel Francouz, donedávna gólman v zámořské NHL spojený v kariéře s Plzní i Litvínovem.

Od druhé třetiny hájil domácí svatyni Malík a puk do sítě už nepustil. Plzeň ještě výrazně přidala, zápas získal na dramatičnosti, Tomek v litvínovské kleci byl často pod palbou, ale Indiáni ho jen víc rozchytávali. Gólmana hostů nepřekonali ani v řadě přesilových her.

Podobně se odvíjela i třetí část. Domácí Holešinský si zaboxoval s Gutem, bitku vyhrál, ale stále o něco lepší Verva už pak utkání dotáhla do vítězného konce.

Třetí zápas v pěti dnech odehraje Škodovka v nabitém úvodu nového ročníku v neděli na ledě Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Plzeň): „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, stejně jako ve Vítkovicicíh. Hrát jsme začali, až když jsme prohrávali. V podstatě jsme všechny góly soupeři darovali, tím ale nechci říct, že by si je Litvínov nezasloužil. Po celý zápas byl soupeř živější, důraznější v soubojích, my jsme byli všude druzí. Měli jsme tam nějaké náznaky, lepší momenty, ale nejspíš se zápas zlomil třetím gólem, který jsme inkasovali hned poté, co jsme snížili. Ale měli jsme stále před sebou dvě třetiny, jenže jsme byli málo nebezpeční při hře pět na pět, na tom musíme zapracovat do dalších zápasů.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Přijeli jsme do Plzně s obrovským respektem k výkonům, které Plzeň předvedla v přípravě, ale i v prvním kole ve Vítkovicích. Chtěli jsme si pohlídat začátek utkání, což se nám povedlo. Dalším faktorem byla naše produktivita, moc šancí jsme neměli, ale v první třetině jsme vstřelili tři branky. Klíčovým momentem byla naše branka ihned po domácím gólu. Dalším pozitivním faktorem bylo, že jsme ubránili spoustu oslabení.“

Škoda Plzeň – Verva Litvínov 1:3

Třetiny: 1:3, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 19. Lalancette (Archambault) – 5. Jurčík (McIsaac, Jícha), 7. Pekař (Czuczman, Hlava), 19. O. Kaše (McIsaac, D. Kaše). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:6, navíc Holešinský – Gut oba 5 minut a do konce utkání.

Využití: 1:0. Střely na branku: 21:18. Diváci: 5 457.

Nejlepší hráči: Christophe Lalancette – Matěj Pekař.

Plzeň: Hrenák (21. Malík) – Malák, Zámorský, Rubins, Merežko, Skok, Kvasnička, Dujsík – Söderlund, Lalancette, Archambault – Schleiss, Simon, Holešinský – Klepiš, Urban, Rohlík – Hauser, Mertl, Matýs. Trenéři: Jandač, Veber a Pletka.

Litvínov: M. Tomek – Czuczman, Zeman, Zile, McIsaac, Hrádek, Polášek, Baláž – Koblasa, Sukeľ, Sandberg – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Gut, Pekař – Jurčík, Jícha, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.