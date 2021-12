Stopku na dvě střetnutí dostal Petr Kodýtek dodatečně od disciplinární komise za zákrok na protihráče Lukáše Douderu v pátečním extraligovém derby Škodovky s Karlovými Vary. Ve třetí třetině Kodýtek postrčil soupeře proti mantinelu a za svůj faul, rozhodčími kvalifikovaný jako vražení na mantinel, dostal hned trest na pět minut a do konce utkání. Jenže faulem se ještě dodatečně zabýval předseda disciplinární komise Viktor Ujčík a na základě videozáznamu inkriminované akce zastavil Kodýtkovi ve zkráceném řízení činnost na dvě soutěžní utkání. Ve zdůvodnění Ujčík uvedl, že hráč ve vysoké nájezdové rychlosti přistrčil soupeře v nebezpečné vzdálenosti od hrazení zezadu rukama na mantinel a protihráč si při pádu podle zápisu z utkání poranil nos a zápas nedokončil.

V neděli měla Škodovka volno, takže Kodýtek by si měl trest odsedět až v dalších kolech. Třiadvacetiletý centr, který v minulých dvou letech nebyl disciplinárně trestán, nenastoupí do úterního souboje v Pardubicích. A chybět Indiánům by měl v sezoně autor pěti gólů a šesti asistencí také v nedělním utkání v Třinci proti vedoucímu celku extraligy. A protože poté následuje reprezentační přestávka, návrat šikovného forvarda připadá v úvahu v úterý 21. prosince, kdy Plzeň zakončí třízápasový trip u soupeřů v Olomouci. Vedení plzeňského klubu se však proti Kodýtkově trestu odvolá.