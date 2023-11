Zkušení hráči překonali zranění a jsou připraveni zasáhnout do zápasů. Hokejová Plzeň hostí v pátek Olomouc a v neděli hraje ve Vítkovicích.

Tomáš Mertl. | Foto: Petr Novák

Žádné legrácky, vtípky, ale soustředěný pohyb hráčů na ledě přerušovaný břitkými pobídkami koučů. Tak ve středu trénovali hokejisté Škody Plzeň.

To přesto, že Indiáni naposledy v neděli skolili v Kladně tamní Rytíře, přervali sérii proher a v extralize jsou nově desátí.

„Jsme rádi, že jsme důležitý zápas v Kladně, byť se štěstím, zvládli (Plzeň o výhře 4:2 rozhodla až v poslední minutě). Každé takové vítězství je pro hráče povzbuzením, ale výhru je třeba potvrdit v dalších zápasech,“ zdůrazňuje plzeňský trenér Petr Kořínek.

Škodovka se v závěru týdne utká znovu s celky v tabulce pod sebou. V pátek hostí jen o skóre horší Olomouc (začátek v 17.30) a v neděli hrají Západočeši na úvod tripu po Moravě na ledě dvanáctých Vítkovic. V úterý se pak v Brně srazí s Kometou, která je šestá.

„My se teď soustřeďujeme jen na Olomouc. Doma budeme chtít vyhrát a soupeři vrátit porážku ze zápasu u nich,“ říká Kořínek před duelem s nepříjemnými Kohouty.

„Už pár sezon hrají pohromadě, kádr se tam příliš nemění. Jsou důrazní, disciplinovaní a dokáží potrápit i favority. Navíc se jim teď do sestavy vrátili Káňa s Pláškem. Ale jak jsem řekl, doma chceme být maximálně úspěšní,“ říká kouč.

Dobrou zprávou je, že i Plzni se vrací uzdravení hráči – do ofenzivy Tomáš Mertl a zadní řady by mohl vyztužit Fin Aleksi Laakso.

„Pomohla reprezentační přestávka, oba o pauze trénovali. Tomáš Mertl v pátek nastoupí, u Aleksiho se ještě rozhodneme,“ říká Kořínek.

Mertl před zraněním vedl elitní útok s křídly Adriánem Holešinským a Timem Söderlundem. Laakso ukazoval své přednosti v obraně, jenže ho znovu vyřadily zdravotní trable.

FIN JE PŘIPRAVENÝ

Třiatřicetiletý zadák přišel do Plzně v létě jako výrazná posila, ale v závěru přípravy si při blokování střely zlomil prst na ruce a kvůli dlouhé rekonvalescenci zatím v české extralize odehrál jen pět zápasů. I tak si stihl připsat dva góly a asistenci. Jenže přišlo další zranění.

Finský obránce Aleksi Laakso (v popředí)Zdroj: hcplzen.cz

„Nebylo to příjemné. Samozřejmě jsem přemýšlel, jestli šlo udělat něco jinak, abych se zraněním vyhnul. Ale někdy jde zkrátka jen o smůlu. Momentálně jsem zdravý a připravený hrát,“ hlásí Laakso s tím, že konečné rozhodnutí je na trenérech.

„Já se snažím trénovat co nejlíp a připravit tělo i mysl na zápas. Na víkend jsem natěšený,“ doplňuje borec, který většinu kariéry válel ve finské lize, naposledy v týmu Ässät Pori.

A co soudí o nadcházejících soupeřích – Olomouci a Vítkovicích? „Budou to další důležité zápasy. Cítím pokoru, je třeba začít od základů, hrát chytře a věřit, že nám to přinese dobré výsledky,“ říká Aleksi Laakso.

