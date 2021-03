Jenže to se před dramatický závěr nestalo a hokejoví Indiáni se po druhé těsné porážce ocitli na pokraji vyřazení (brány čtvrtfinále otevírají tři vítězství).

„Z výsledků nejsme vůbec nadšeni. Přitom do druhého utkání jsme chtěli vletět a hrát jako závěrečných deset minut z toho úvodního. Jenže jsme dostali dva rychlý góly, což nás trochu sundalo. Ale nic jsme nevzdávali, bojovali jsme až do konce, ale bohužel to nevyšlo, “ prohlásil dravý 22letý centr.

Druhou porážkou jste si situaci značně zkomplikovali a jste jen krok od vyřazení. Co s tím?

Není to nic jednoduchého, nálada není dobrá, leč nám nezbývá nic jiného, než se z toho oklepat. Na videu si nejspíš ještě projedeme poslední zápas, ukážeme si chyby, co jsme dělali, ale jinak je to za námi. Nesmíme se již ohlížet zpátky. Do zápasu v sobotu musíme jít s čistou hlavou a zkrátka vyhrát.

Nepříjemná obrana Kohoutů nedává soupeři příliš prostoru, je to spíš urputný boj a Plzeň v něm ztrácí svou údernost. Jak tohle změnit?

Je fakt, že oni to v defenzivě umějí a je těžký se proti nim prosadit. A proto nějaký impuls musí přijít. Co já vím, třeba se víc tlačit do jejich gólmana, zkusit ho vyvézt z klidu. Prostě udělat ve hře nějakou změnu, abychom konečně uspěli.

Myšlenky, že by po sobotním utkání v Olomouci mohla pro Plzeň skončit sezona, si nepřipouštíte nebo to v hlavě hlodá?

Za sebe můžu říct, že si vůbec nepřipouštím něco o konci sezony. Před námi je další zápas, v němž musíme udělat maximum, abychom vyhráli. A pevně věřím, že takhle to vidí i ostatní kluci z týmu.

V play-off chybí diváci i bouřlivá atmosféra, která obvykle vyřazovací boje provází. Je to jeden z aspektů, který ovlivňuje vývoj zápasů zvlášť v domácí aréně?

Diváci chybějí, to je jasné. Výhoda domácího prostředí tím padá, ale je to stejné pro obě strany. Teď zase budou fanoušci chybět Olomouckým a je tak trochu jedno, kde se hraje. Jestli doma nebo venku.