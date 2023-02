Návrat Jakuba Lva do řad Indiánů oficiálně potvrdilo vedení plzeňské Škodovky s tím, že 32letý forvard se na západě Čech upsal na další tři sezony, tedy do konce ročníku 2025/26.

V hradeckém Mountfieldu dohraje ještě aktuální sezonu.Zdroj: archiv Jakuba Lva

Rodák z Rokycan je odchovancem plzeňského hokeje, prošel si tu mládežnickými kategoriemi a byl i členem mistrovského kádru z ročníku 2012/13. Naposledy plzeňský dres oblékal v sezoně 2016/17. Následně Lev přestoupil do Vítkovic a po dvou letech do Komety Brno. Zde však odehrál necelý ročník a v prosinci 2019 zamířil do Hradce Králové, kde dokončí ještě aktuální sezonu.

„Vždycky jsem plánoval se vrátit do Plzně, abych byl týmu prospěšný, a ne až ve věku, kdy bych neměl co nabídnout,“ komentoval ohlášený návrat do modrobílých barev Jakub Lev. „Můžu říct, že jsem měl nabídky i z jiných klubů a vždy se jednalo o možnost kontraktů dlouhodobého charakteru. Ale upřednostnil jsem možnost hrát zase doma," doplnil forvard. A má jasno i o své roli v sestavě Indiánů. „Bavili jsme se o tom při osobním jednání s Martinem Strakou (generální manažer) a Tomášem Vlasákem (sportovní manažer). Nedávalo by smysl, abych přicházel jako ten, který má dát za sezonu 30 gólů. To nebude má úloha. Bavili jsme se na rovinu a výhledově nejen pro následující sezonu, ale i do dalších let. A to, co jsem slyšel, mi dávalo absolutní smysl. Chceme s Plzní týmový úspěch, a to je pro mě priorita,“ dodává Jakub Lev.

Podpis víceleté smlouvy kvitoval i Tomáš Vlasák. „Kuba Lev dlouhodobě prokazuje velice stabilní výkonnost a, musím zaťukat, vyhýbají se mu zranění. Nastal čas, aby ve stále hokejově produktivním věku byl znovu součástí našeho klubu. Proto jsme ho již v průběhu sezony oslovili a on na naši nabídku reagoval velice pozitivně. Dohoda pak byla rychlá,“ uvedl sportovní manažer. „Počítáme s ním na roli jednoho z lídrů kabiny a týmu. Ostatně už takovou pozici zastává teď v Hradci Králové. Chceme, aby byl k ruce trenérům a aby kabina fungovala, protože jedině pak můžeme být úspěšní na ledě," uzavřel Tomáš Vlasák.

