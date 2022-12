Do Plzně se vrací Jakub Pour, smlouvu podepsal do konce příští sezony

Poté, co skončil v zámoří, se hokejový útočník Jakub Pour vrací do Plzně. Rokycanský rodák a odchovanec plzeňského hokeje podepsal se západočeským klubem smlouvu až do konce ročníku 2023/24.

Jakub Pour | Foto: www.hcskoda.cz