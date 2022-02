Vyhodit z hlavy porážku 1:6 v Hradci Králové s rozjetým Mountfieldem a soustředit se na to, co přijde. Tak se burcují hokejisté Škody Plzeň před úterním zápasem doma s Vítkovicemi, přímým sokem Indiánů v boji o čtvrtou příčku a přímý postup do play-off (začátek v 17.30).