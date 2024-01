V závěru druhé třetiny domácího zápasu s Litvínovem (3:5) dorazil slovenský forvard Adrián Holešinský do sítě nepřesnou střelu Fina Rekonena, která se odrazila od zadního mantinelu, a srovnal stav na 2:2. Jenže soupeř dvěma slepenými góly v úvodu závěrečné části znovu odskočil a vítězství na ledě Škody Plzeň už si pohlídal.

Adrián Holešinský, slovenský útočník v dresu hokejové Škody Plzeň. | Foto: archiv Deníku

„Ale nemyslím, že jsme odehráli špatné utkání. Jen už zase potřebujeme začít bodovat. Jinak to ke konci základní části bude těžké,“ říkal pak Adrián Holešinský.

Byly ty dva inkasované góly během 21 vteřin klíčové pro výsledek zápasu?

Určitě ano. Začalo to už ve druhé třetině, máme ve hře poslední zápasy výpadky, které si nemůžeme dovolit. Po zbytečných ztrátách puku nám potom ubývají síly a inkasujeme z toho. I proti Litvínovu to byla otázka času. Škoda. Ale nemyslím, že jsme odehráli špatné utkání. Jen už zase potřebujeme začít bodovat. Jak se to nakupí, bude to takhle ke konci základní části těžké.

Přitom vstup do zápasu jste měli povedený, ale od druhé části vás soupeř přehrával. Čím si to vysvětlujete?Těžko říci, jestli je to nějaká ztráta koncentrace. Ale neděláme základní věci, na kterých jsme domluvení. Nedáváme si puk dole, naši beci pak nemají čas vystřídat. Je to o osobní zodpovědnosti, takové momenty nás potom stojí zápasy a hlavně body.

Už dnes od 18 hrajete v Pardubicích, které vedou extraligu. To je asi zápas, v němž není co ztratit, můžete jen překvapit?

Nevím. My se soustředíme vždy jen na nejbližší zápas. Řekneme si něco k Litvínovu, potrénujeme, zregenerujeme a nachystáme se na Pardubice. Určitě tam pojedeme s cílem sebrat nějaké body. Potřebujeme je, blíží se konec sezony a my se potřebujeme dostat co nejvýš.

Je teď hlavní úkol získat co nejlepší pozici pro play-off, dobře se na něj naladit?

Určitě ano. Musíme začít zase sbírat body. V každém zápase jde o hodně, abychom si vytvořili co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací části. Nejspíš do předkola. Je potřeba začít hrát zase naši hru, aby nám to v důležitých momentech fungovalo.