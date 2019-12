Na měsíční hostování z BK Mladá Boleslav přichází 29letý útočník Dominik Pacovský. „Jsme rádi, že se nám prozatím na měsíc podařilo přivést útočníka, který má bohaté zkušenosti z naší nejvyšší soutěže, protože v případě marodky bychom právě takové zkušenosti mohli postrádat. Uvidíme, jak spolupráce bude fungovat, ale doufám, že Dominik své místo v týmu najde,“ říká k příchodu sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák a dodává, že by se Pacovský měl představit v dresu indiánů již 26. prosince v duelu s PSG Zlín.

Profil Dominika Pacovského

Dominik Pacovský vyrostl na Spartě. Již v patnácti letech tento útočník válel za dorost a později se prosadil také v juniorském výběru, ze kterého se dostal až do Roudnice nad Labem, kde okusil druhou ligu. Ročník 2008/09 ovšem strávil Dominik Pacovský v zámoří. Své útočiště nalezl v Cranbrooku, kde působil v týmu Kootenay Ice, hrajícího kanadskou WHL. Mladý dravec strávil v Kanadě dva roky a byl také u postupu svého týmu do play-off.

Mimo jiné Dominik Pacovský od šestnácti let pilně reprezentoval Českou republiku na mládežnických turnajích. S největší formou se potkal ve výběru do osmnácti let a získal místo v dresu Sparty. Střelec Pražanů se dokázal v sezóně 2011/12 prosadit až do první řady vedle kapitána Michala Broše a Ivana Rachůnka a v padesáti zápasech uhrál 27 bodů za třináct branek a čtrnáct asistencí. Na křídlech dvou elitních útoků se Pacovský, z kterého se stal jeden z klíčových útočníků Sparty, pohyboval také v ročníku 2012/13. Zbrzdilo ho ovšem zranění ruky a také otřes mozku, kvůli kterým přišel o zápasy.

Na Spartě zahájil také následující ročník 2013/14, ale v říjnu odešel do Lva Praha, tedy do KHL, se kterým podepsal dvoucestný kontrakt do konce sezony. Zde odehrál 20 zápasů, včetně jednoho v play-off. Od sezóny 2014/15 pravidelně nastupoval za Mladou Boleslav. V letošním ročníku odehrál 8 utkání v prvoligové Slavii.