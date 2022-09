Logo turnaje v Bolzanu.Zdroj: Deník/Karel Sopr

Bolzano není pro Škodovku neznámou destinací. S tamním týmem se Plzeňští utkali již před čtyřmi roky v rámci Ligy mistrů. A jsou to příjemné vzpomínky. Což potvrzuje plzeňský útočník Petr Kodýtek. „Co si vybavuji, tak ten zápas se mi myslím povedl,“ říká s úsměvem 24letý centr.

V odvetě v Plzni škodováci rozdrtili celek z jižních Tyrol 6:2, když předtím v Bolzanu triumfovali 6:1 a Kodýtek k tomu přispěl třemi gólovými asistencemi. „Je to minulost, ale do Bolzana se těšíme. Půjde o vytržení ze zaběhnutého režimu,“ říká útočník.

Start extraligy se blíží a Plzeň v přípravě po dvou nepříjemných sedmigólových debaklech zase zabrala. Po vítězství v Mladé Boleslavi porazili Západočeši doma České Budějovice 4:1.

Útočník Petr KodýtekZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„I když teď měli Jihočeši nabitý program, byli hodně nepříjemní. Po těch nepovedených utkáních jsme se ale soustředili na sebe a odvedli jsme solidní výkon. Vyhráli jsme, takže asi dobrý, ale musíme dál pracovat. Pořád je co zlepšovat, “ říká Kodýtek.

Před koncem druhé třetiny zvyšoval vedení Plzně už na 3:1 a hlavně protrhl dlouhé čekání na gól. Naposledy se totiž Kodýtek trefil v úvodu ledna proti Litvínovu a pak se odmlčel. „V hlavě jsem to měl. Teď je to snad pryč a vůbec se mi nechce počítat, jak dlouho to trvalo,“ prohlásil šikovný forvard, který v 53 zápasech minulé základní části dal jen šest gólů a k tomu přidal 16 asistencí.

Zároveň připouští, že přípravné zápasy jsou až příliš vyhecované. „Přece jen jsou to pořád jen přípravná utkání. Střety i šarvátky sice k hokeji patří, fanoušci to mají rádi, ale jak říkám, někdy toho je už moc,“ podotýká Kodýtek.

Kapitánem bude Jan Schleiss

V minulých přípravných zápasech vedl hokejisty plzeňské Škodovky jako kapitán útočník Jan Schleiss. A céčko týmového lídra zůstane na dresu 27letého forvarda i v nadcházejícím ročníku extraligy. Klub to oznámil s tím, že asistenty budou Jan Piskáček a Tomáš Mertl.

Volba byla tentokrát na trenérech. „Oproti loňsku jsme to vzali na sebe a rozhodli se pro Jana Schleisse,“ komentoval rozhodnutí kouč Václav Baďouček. „Honza je plzeňský odchovanec, hráč v nejlepším hokejovém věku, komunikativní kluk s příkladným přístupem ke všemu, co se hokeje týká. Je pro mnohé hráče inspirující. Patří do střední generace a chtěli jsme ho doplnit zkušenějšími kluky na pozici asistentů,“ podotýká trenér.

„Je to velká čest a k funkci kapitána mám velký respekt. Céčko nosili přede mnou velicí hráči i osobnosti klubu, beru s velkou pokorou, že se zařadím mezi ně. A jaký budu kapitán? Jsem přesvědčený, že za každého by měly mluvit činy. Takže toho se budu držet,“ říká Jan Schleiss.