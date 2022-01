„Čekali jsme vyrovnané utkání, protože předchozí zápasy končily vždy těsným jednogólovým rozdílem. To se potvrdilo i nyní. Bohužel v první třetině jsme pouštěli soupeře do přečíslení a prohrávali jsme o tři branky. Zatímco soupeř naložil se svými šancemi náramně, my jsme se naopak v koncovce trápili,“ uznal kaznějovský útočník Martin Hajšman.