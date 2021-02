Plzeň totiž v souboji s posledním týmem soutěže dvakrát prohrávala o dva góly, podruhé v třetí části. A i když snížila, tak srovnat a posunout zápas do prodloužení dokázal kapitán Gulaš až v čase 59:41. V třetí minutě prodloužení pak v přesilovce rozhodl o vítězném obratu Musil.

Ačkoliv Plzeň vstoupila do zápasu aktivně, tak své šance neproměnila. Hned v úvodu mohli hrát domácí přesilovku, ale Čerešňák trest fairově odvolal. A Motor se pak překvapivě utrhl do vedení. V čase 8:57 se puk odrazil přesně k Tomanovi na první gól. A ve 13. minutě zakončoval rychlý útok Slováček, Frodl ránu jen vyrazil a Karabáček zvýšil na 2:0 pro hosty.

Nečekaným vývojem zaskočení domácí na čas ztratili tah. A i když se zase otřepali, tak nedokázali vyzrát na budějovického brankáře Strměně. Jako Michnáč, který zblízka pohrdl šancí dát gól proti ještě nedávno vlastnímu týmu. Neuspěl ani Jiříček. Nějaké šance si vytvořili také hosté, ale i Frodl byl pozorný.

Druhou dvacetiminutovku pak Škodovka otevřela velkým náporem a během chvíle manko smazala.

Rychlý útok zakončil trefou pod horní tyč Dočekal a slavil první gól za Plzeň po svém příchodu z Vítkovic. A po námazu od zadního mantinelu pak Strmeně z mezikruží prostřelil reprezentant Kodýtek a srovnal na 2:2.

Ačkoliv si pak hosté vzali oddechový čas, dominance Indiánů pokračovala. Strmeň se měl co ohánět, jenže Škodovka přes řadu šancí obrat v zápase ještě nedokonala. Jihočeši se vzchopili a živo bylo před oběma brankami.

Indiáni se ještě víc tlačili za vyrovnáním, ale dlouho bez efektu. Až necelé tři minuty před koncem sáhli Plzeňští ke hře bez gólmana, útočili v šesti a kapitán Gulaš obrovské vzepětí korunoval gólem. Do sirény scházelo 18 vteřin.

Navíc Motor v třetí části odskočil opět do dvougólového vedení, když se podruhé prosadil důrazný Voženílek. Domácí rychle odpověděli. Před bránu Jihočechů si sjel Čerešňák a z úhlu dostal puk odrazem o gólmana za brankovou čáru. Sudí gól na 3:4 uznali až po konzultaci s videem. Indiáni dál útočili, ale vše málo platné. Necelé tři minuty před sirénou sáhli Plzeňští ke hře bez gólmana, vrhli všechno do ofenzivy a půl minuty před vypršením kapitán Gulaš posunul zápas do prodloužení. V nastaveném čase pak budějovický Vydarený sestřelil Suchého, čerstvě nominovaného to českého výběru pro turnaj ve Švédsku, vyfasoval trest a domácí přesilu přetavili v druhý bod, když vítěznou ránu vypálil Musil.

Ladislav Čihák (Plzeň): „My jsme neměli špatný vstup do utkání, ale Budějovice se k nám v první třetině dostaly dvakrát, daly nám dva góly a následně už to bylo těžké. Málo jsme se tlačili do brány a nebylo to ideální. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a těší mě, jak jsme nastoupili do druhé části. To jsme dali dvě rychlé branky, ale nakonec nás zmrazil gól třicet vteřin před koncem třetiny. I ve třetí periodě jsme prohrávali o dvě branky, ale opět jsme se dokázali do zápasu vrátit a klobouk dolů před hráči. V prodloužení už se k nám přiklonilo štěstí.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Řeknu to velice stručně. V zápase jsme nebyli lepší, ale měli jsme velkou šanci z Plzně odvést tři body, nakonec vezeme pouze jeden a tím pádem nemůžeme být spokojení.“

HC ŠKODA PLZEŇ – MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:4 po prodloužení

Třetiny: 0:2, 2:1, 2:1 – 1:0. Branky a nahrávky: 24. Dočekal (Čerešňák, Michnáč), 25. Kodýtek, 48. Čerešňák (P. Musil, L. Kaňák), 60. Gulaš (Čerešňák), 63. P. Musil (Pour) – 9. Toman (Vydarený, Ville), 13. Karabáček (Slováček, Z. Doležal), 40. D. Voženílek (Karabáček), 48. D. Voženílek (Z. Doležal, Slováček).

Rozhodčí: Kubičík, Vrba – Pešek, Rožánek.

Vyloučení: 4:2.

Využití: 1:1.

Střely na branku: 37:32.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Jiříček, Kvasnička, Stříteský – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Suchý, P. Musil, Pour – Eberle, Kracík, Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Madeta Motor České Budějovice: Strmeň – Vydarený, Plášil, Lytvynov, Kubíček, Štencel, Slováček – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – Beránek, Toman, Ville – M. Novák, Gilbert, Alderson. Trenéři: Prospal a Totter.