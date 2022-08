„Těším se,“ prohlásil.

Rozhovor vznikal před tréninkem v moderním fitnescentru Premier Fitness v plzeňské Plaze, které tu otevřel známý promotér Luboš Koželuh. Dril pak Kubalík absolvoval s bratrem Tomášem, rovněž hokejovým útočníkem.

Hokejoví sourozenci Dominik a Tomáš Kubalíkovi.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZPojí vás blízký vztah. Jaké to je trénovat zase společně?

Super. Vždycky jsem rád, když můžu doma trénovat s klukama, které znám léta, a dokážeme si vyhovět.To mi dává smysl. A je fajn, že mám bráchu vedle sebe.

Program tréninků určuje dál jako starší Tomáš nebo jste převzal vůdčí roli?

Ne, to se nezměnilo. Tomáš je takový tažný kůň a přes určité zdravotní trable má v sobě stále neskutečnou zarputilost. Když v tréninku nemůže, tak do toho jde dál, což motivuje i mě.

K tomu se ještě chystáte na ledě s hráči Škody Plzeň?

Je to tak. Jsem rád, že mi vedení klubu i trenéři vyšli vstříc a můžu být s týmem na ledě. Odlet do zámoří se blíží, chci tam dorazit v co nejlepším rozpoložení a k tomu trénink na ledě v téhle fázi příprav patří.

Jenže dres Škodovky jste svlékl už před pěti roky a navíc tým prošel v létě výraznou obměnou. Bylo složité zapadnout?

Ani ne. Česká kabina je taková, že člověk zapadne hned. Navíc jsou tu stále kluci, s kterými jsem prošel juniorkou nebo hrál v áčku, ať už Šlajsa (Schleiss) či Kody (Kodýtek), Nebo se známe z mládežnických výběrů, jako s Markem Baránkem. V Plzni je nový, ale já s ním hrál od šestnáctek výš. Takže v pohodě.

V NHL jste po třech letech v Chicagu změnil adresu, stěhujete se do Detroitu, když na přestupovém trhu jste se ocitl poprvé.

Už v sezoně se dalo tušit, že něco přijde. Spekulovalo se o mém trejdu, nebylo to úplně ono, takže jsem nějakou změnu čekal. Po sezoně se ale nic nedělo. Žádná nabídka nepřišla, já se stal volným hráčem a musel se poohlédnout po jiném angažmá. Nějaké kluby se ozvaly a nakonec vyšel Detroit. Pro mě je to nový impuls i výzva. Těším se.

S kým jste v novém působišti mluvil? Probíral očekávání, s nimiž vás v Red Wings angažovali?

Mluvil jsem s generálním manažerem i s Jirkou Fischerem (někdejší obránce, s Detroitem vítěz Stanley Cupu, který se v klubu stará o rozvoj mladých hráčů). A také s oběma asistenty trenéra. S hlavním koučem jsme si zatím jen psali. Řešila se smlouva a nastiňovali mi, co ode mě očekávají. To hlavní přijde až na místě.

Shodují se očekávání s vašimi představami o roli v týmu?

Mně stačilo, že mě berou jako střelce, který k sobě potřebuje hráče. Což je vždycky hezký slyšet. Je zřejmé, že asi nikdy nebudu tvořivý hráč, a jsem rád, že to tak vnímají. V Chicagu mi kolikrát přišlo, že i já bych měl tvořit. Nějak to sice zvládnu, ale není to úplně moje hra. Jsem hráč do koncovky, to je moje parketa.

Dá se po třech sezonách v NHL říct že víte o čem nejslavnější soutěž je, nebo vás stále dokáže překvapit?

Hlavně je třeba říct, že každá sezona byla úplně jiná. V první jsem byl nováčkem a nevěděl, do čeho jdu. Druhou sezonu přerušil covid, dohrávala se ve zvláštním režimu, bez diváků a bylo i méně utkání. Až minulá byla kompletní s 82 zápasy v základní části. Ale myslím, že jsem si v NHL něčím prošel a jen tak něco mě nepřekvapí.

Stěhování do Detroitu už máte za sebou nebo vás teprve čeká?

Byt v novém působišti už máme s manželkou vybraný a na začátek září mám domluvenou firmu, která mi převeze věci z Chicaga do Detroitu. Po příletu mě snad čeká jen nějaké vybalování a doufám, že všechno ostatní bude hotové.

V kádru Red Wings budete čtvrtým Čechem. Je to výhoda?

No, čtyři je docela dost (úsměv). Na druhou stranu v Chicagu jsem byl jediným Čechem, tak to beru jako pozitivum. S Hroňou (Filipem Hronkem) se známe dlouho, ale z nároďáku znám i oba další kluky (Filip Zadina a Jakub Vrána), takže věřím, že by mi to mohlo pomoct.

Kdy odletíte do Ameriky?

Zatím jsem to neřešil. Vím, že týmový kemp začíná 20. září, takže asi týden předtím bych tam chtěl být. Abych se zaběhl a rozkoukal.

Koncem července jste byl u toho, když brankář Pavel Francouz přivezl do Plzně Stanley Cup. Blesklo vám hlavou, že byste to chtěl jednou také zažít?

Kdo by nechtěl vyhrát Stanley Cup. Je to sen každého hokejisty. A taky jsem byl asi jediný, kdo si na pohár nesáhl. Traduje se totiž, že kdo se ho dotkne, nikdy ho nezíská a já bych nerad urazil Štěstěnu (úsměv). Ale bylo fajn to znovu vidět. Poprvé jsem to zažil před lety, kdy Stanley Cup přivezl na plzeňský zimák Petr Sýkora, a teď s Francíkem, Moc jsem mu úspěch přál.

Hokejoví sourozenci Dominik a Tomáš Kubalíkovi při tréninku ve fitnescentru Premier Fitness v OC Plaza.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Dominik Kubalík

Narozen: 21. 8. 1995 v Plzni

Kariéra: Škoda Plzeň (E), Sudbury Wolves, Kitchener Rangers (OHL), Škoda Plzeň (E), Ambri Piotta (Švýc.), Chicago Black Hawks (NHL).

Bilance v NHL

2019/20: 68 zápasů, 30 gólů + 16 asistencí, play-off: 9 zápasů, 4 góly + 4 asistence.

2020/21: 56 utkání, 17 + 21

2021/22: 78 utkání, 15 + 17

Reprezentace: OH 2018, MS – 2018, 2019, 2021.

