Dvaatřicet vteřin v posledních téměř dvou minutách zápasu zhatilo veškerou předchozí snahu hokejistů Škody Plzeň uspět proti favoritovi extraligy – pražské Spartě. Za stavu 2:2 Plzeň inkasovala v časech 57:51 a 58:23 a s Pražany prohrála duel 31. kola 2:4. Domácí Škodovka po dvou třetinách přitom vedla 2:1.

Hokejová extraliga Škoda Plzeň - Sparta Praha | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Utkání nabídlo souboj dvou gólmanů, kteří reprezentovali Česko na prosincových Švýcarských hrách.

Na začátku zápasu měl více práce sparťanský brankář Josef Kořenář než plzeňský Dominik Pavlát. Hostující gólman kryl střelu Laaksa i Rekonena. Ve 12. minutě už lovil puk z branky. Pour využil chybu v rozehrávce Pražanů a zblízka zavěsil do horní části Kořenářovy branky – 1:0.

Záhy však fauloval domácí útočník Söderlund a Sparta z přesilovky rychle vyrovnala střelou Irvinga – 1:1.

Poté ztroskotal na Kořenářovi Pour. Brankáře Sparty překonal v 18. minutě až obránce Zámorský, jehož střela od modré skončila v síti hostů – 2:1.

Vzápětí Pavlát vychytal Horáka a Kořenář dvakrát kapitána Škodovky Schleisse.

„V první třetině jsme se dostali do hry, vytvářeli jsme si šance, tlačili jsme se do brány a nakonec jsme se dostali do vedení,“ uvedl trenér Škody Plzeň Petr Kořínek.

Froda jsem se snažil rozhodit, ale očividně se mi to nepovedlo, říká Pour

Druhá třetina gól nepřinesla, Pavlát vychytal Řepíka a Sihvonena, Kořenář byl úspěšný proti Holešinskému, Zámorskému a Strakovi.

„Druhá třetina byla vyrovnaná, škoda, že jsme si nepomohli v přesilovce, nepovedlo se nám odskočit, zápas by poté vypadal jinak,“ litoval kouč Plzně.

Na začátku poslední třetiny Škodovka nevyužila dvě přesilové hry v krátkém sledu. V 53. minutě Rekonen přestřelil odkrytou bránu.

Sparta pak vystupňovala tlak a Pavlát měl plné ruce práce. Plzeňský gólman kapituloval v 55. minutě, kdy ho opět prostřelil Irving – 2:2.

To však ze strany Sparty nebyl konec. V 58. minutě vstřelil Chlapík vítězný gól hostů po předchozí chybě Holešinského a o půl minuty později neobsazený Kousal prostřelil Pavláta – 2:4.

„Kluci odvedli dobrý výkon. Sedm minut před koncem jsme bohužel netrefili prázdnou bránu a Sparta posléze srovnala. Hrálo se ve výborné kulise, v závěru nás postihl kolaps. Hokej se hraje šedesát minut, dnes se to potvrdilo,“ mrzelo Kořínka.Další zápas hraje Škodovka až 3. ledna od 17.30 hodin doma s Olomoucí.

