Zatímco Energie padla počtvrté v řadě, Škodovka si připsala třetí vítězství v řadě. Výrazně k zisku tří bodů přispěl brankář Frodl,. který podvanácté v extralize, ale poprvé v běžící soutěži, uhájil čisté konto. Soupeře vynuloval 39 zákroky.

Jen po 19 vteřinách hry se do šance dostal karlovarský Hladonik, Frodl však puk zkrotil lapačkou. Domácí odpověděli protiútokem dvou na jednoho, neuspěli, ale přečíslení bylo i v dalším průběhu nebezpečnou zbraní Indiánů. A to i ve čtyřech přesilovkách, které si Energie v první třetině zahrála.

V čase 9:56 pak domácí Stach u levého mantinelu posunul puk na rozjetého Kracíka, který chytře počkal a přes bránící hráče naservíroval puk Malátovi na jeho první gól v extralize.

„Raději přihrávám, takže když jsem viděl, že Sebastián Malát se tam rovná, tak jsem mu puk poslal,“ popsal akci 38letý plzeňský forvard.

Ve 14. minutě mohl srovnat Hladonik. Zblízka tlačil puk mezi gólmanovy betony, jenže Frodl švihem nohy poslal kotouč na tyčku a obránce Jiříček ho následně vyhodil mimo tyče. Nejspíš klíčový moment derby.

Boj se následně ještě vyostřil. Předtím soupeřovým kolenem atakovaný Straka si frustraci vybil na Redlichovi, byl vyloučen, ale ani tuhle výhodu hosté nevyužili.

Hned po pauze ujel plzeňské obraně Flek, zkusil blafák do forhendu, jenže Frodl ho vybruslil a zabránil nejhoršímu. „Chtěl jsem si Frodlíka položit, ale s kličkou jsem začal pozdě a trefil jsme jen boční tyčku. Měl jsem střílet,“ zalitoval v televizním rozhovoru Flek.

Na karlovarského Habala zase z osy hřiště pálil M. Lang, trefil jen gólmanovu vyrážečku. V divokém úvodu druhé části zahrozil ještě hostující Koblasa, který se pak v 26. minutě dostal do další šance, jenže Frodl dalším skvělým zákrokem stav 1:0 udržel.

Svižný zápas pokračoval, aktivnější byli v této fázi hosté z lázní. Soupeři si dál nic nedarovali a drobných šarvátek neubývalo.

V 35. minutě si pak Plzeň konečně zahrála přesilovku a svou první výhodu bleskově využila. Kapitán Gulaš nabil na pravý kruh Suchému a jeho rána z první skončila za Habalem – 2:0.

Před druhou přestávkou odmítl po Flekově pobídce snížení Šenkeřík, jenž těsně minul horní tyčku domácí klece.

V třetí třetině Plzeň dvoubrankový náskok jistě hájila a mohla ho ještě umocnit. Přes řadu šancí, které měli mj. Pour nebo v přesilovce zblízka Čerešňák, sice domácí uklidňující třetí gól nepřidali, Frodl však byl dál nepřekonatelný. Nulu uhájil i v závěru, kdy to Energie zkusila bez gólmana a útočila v šesti. Opuštěnou karlovarskou klec trefil ještě Kracík, ale puk do sítě projel už po vypršení hracího času a stav 2:0 se neměnil.

HC ŠKODA PLZEŇ – HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 0:0. Branky a nahrávky: 10. Malát (Kracík, Stach), 35. Suchý (Gulaš, Jiříček).

Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Lederer, Rožánek.

Vyloučení: 7:5.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 24:39.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – Kodýtek, M. Lang, Gulaš – Stach, Suchý, Pour – Straka, Kracík, Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – T. Mikúš, Hladonik, Flek – Vondráček, Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, M. Zabloudil. Trenéři: Pešout a Mariška.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „V první třetině se nám dařilo, nedělali jsme zbytečné chyby, ale v prostřední části jsme začali vracet puky do třetiny, forčeking hostů byl velice agresivní a pár puků jsme poztráceli díky naší špatné rozehrávce. Vary toho využily a v této pasáži nás jasně přestřílely. Těší mě využitá přesilová hra, kdy jsme zvýšili na rozdíl dvou branek. Třetí třetina nebyla z naší strany už tak špatná. Celkově jsme viděli rychlé, solidní utkání a mě moc těší tři body po slušném výkonu.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Sledovali jsme vyrovnané, bojovné utkání z obou stran. My jsme měli poměrně dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si mírný tlak a z toho plynuly domácí fauly. Bohužel nabídnuté šance jsme nevyužili, což byl jeden z klíčových momentů. Domácí nás potrestali z jednoho otevřeného okénka, následně využili svou první početní výhodu. Nacházíme se v situaci, kdy se nám nedaří vstřelit gól, který by ty zápasy změnil. Musíme být nadále trpěliví, poctivě pracovat dál a věřit, že se to do dalších zápasů zlomí.“