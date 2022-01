Karlovarští nastoupili k zápasu po čtrnácti dnech, sršeli energií a ve svižném úvodu se ujali vedení. Dlapovo nahození od modré si do sítě srazil jeden z plzeňských obránců.

Za šanci jsem rád a chci ji využít, hlásí obránce Holý

Hosté z Plzně pak promarnili minutovou převahu pět na tři. Na gólmana Novotného letěla sprška ran, ale byla z toho jen tyčka. Početní výhody měla i Energie, ale také bez efektu.

Ve druhé třetině pak Blomstrand parádní trefou v přesilovce srovnal a Indiáni konečně v lázních překonali Novotného, který v derby s Plzní na vlastním ledě držel neprůstřelnost přes dvě hodiny.

Jenže Indiáni dál příliš chybovali. A když se po vyloučení na obou stranách hrálo čtyři na čtyři, projel Beránek po levé straně až před brankáře Svobodu, naznačil přihrávku a puk napálil pod horní tyč plzeňské klece. Hosty to nepoučilo. Před vlastní bránou nechávali příliš prostoru a Koblasa zvýšil z dorážky pohodlně na 3:1 pro karlovarský tým.

HOKEJOVÝ KVÍZ: Jste fanouškem plzeňského hokeje? Vyzkoušejte si kvíz Deníku

A záhy mohlo být s Indiány ještě hůř. To byl Svoboda znovu překonán, jenže těsně předtím sudí přerušil hru poté, co se k ledu skácel pukem zasažený Suchý. Gól tak neplatil.

Škodovce však skvěle vyšel nástup do třetí části. Jen 19 sekund po pauze našlápl ve středním pásmu k sólu Schleiss a trefou z mezikruží dostal Škodovku na kontakt.

Strhl tím gólovou lavinu.

Domácí odskočili znovu do dvoubrankového vedení. Svoboda sahal po puku, ale jeden z beků ho ještě nechtěně přizvedl a Hladoník trefoval prázdnou klec. Plzeňský gólman vzteky rozmlátil hokejku a své místo přepustil dvojce Pavlátovi.

Indiáni a olympiáda. Čerešňák je v týmu Slovenska, Dzierkalse ještě čeká boj

Indiáni ale nic nevzdali. Suchý po Přikrylově akci snížil a vzápětí Bulíř bleskovým využitím přesily pět na tři srovnal na 4:4. Jenže Hladoník pak po rychlé kombinaci přidal pátý karlovarský gól a hosté už nestihli manko smazat, a to ani v šesti při závěrečné power-play.

V neděli má Škodovka volno a další zápas sehraje v úterý doma s Českými Budějovicemi.

Hlasy trenérů:



Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsme rádi, že jsme po dlouhé době mohli odehrát utkání. A mělo víceméně všechno, co od derby očekáváme. Chyběli akorát diváci. Měli jsme chuť, dobrý pohyb a dali jsme první branku. A i když soupeř vyrovnal, tak jsme byli o něco aktivnější a dokázali jsme znovu odskočit. Jenže zároveň jsme měli příliš vyloučených a dvakrát jsme se bránili ve třech. Jsme rádi za tři body, ale bylo to hodně hektické a doufám, že v dalších zápasech se zase víc uklidníme.“



Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme špatnou první třetinu, už ten vstup byl katastrofální. Hned v první minutě brejk dva na jednoho, další střídání oslabení. Špatně sehraná přesilovka, naše hra byla hodně špatná. Ve druhé se to trochu zlepšilo, nebyl tam ale z naší strany tlak do brány, ten přišel až v závěrečné třetině. Hned v úvodu snížení, pak zase nabídnutí brejku domácím. Ale zvedli jsme se, dokázali jsme vyrovnat, ale bohužel jsme soupeři nabídli další brejk a zůstali jsme bez bodů. Což nás mrzí, protože na čtyři góly venku by se nějaké body měly přivézt.“

ENERGIE KARLOVY VARY – ŠKODA PLZEŇ 5:4

Třetiny: 1:0, 2:1, 2:3. Branky a nahrávky: 6. Dlapa, 33. O. Beránek, 36. Koblasa (Kohout, Martin Rohan), 44. Hladonik, 54. Hladonik (Vondráček, T. Mikúš) – 27. Blomstrand (Čerešňák, Bulíř), 41. Schleiss (Budík, Čerešňák), 47. F. Suchý (F. Přikryl, Bulíř), 48. Bulíř (Čerešňák, Mertl). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Pešek, Malý. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:2. Střely na branku: 30:30. Diváci: 1000.

Nejlepší hráči: Jan Hladonik – Michal Bulíř.

Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek, Černoch, Flek – Hladonik, T. Mikúš, Vondráček – Koblasa, Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Plzeň: Miroslav Svoboda – Budík, Čerešňák, Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl, Kremláček – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Říha a Baďouček.