Domácí se dostali rychle vedení hned v první minutě. Následně však úřadovala Plzeň a také pěsti. Hned v první třetině se při první menší potyčce do sebe pustili liberecký Hrabčák s plzeňským Skalou.

Vše vygradovalo ve druhé části, kdy po faulu plzeňského Hofrajta zahodila postupně šestice hráčů hokejky a pustila se do sebe. Rozhodčí Mareš tak poslal všechny bijce předčasně do sprch. Trest do konce zápasu dostali domácí Průšek, Jakubec a Hois. Z Plzeňanů opustili ledovou plochu Lučan, Eichler a Bílek. V té době navíc bylo o výsledku zápasu prakticky rozhodnuto, Indiáni vedli po druhé třetině 5:1.

Ve třetí části Plzeň přidala ještě pět branek a nakonec tak završila desítku. Tečku za ostrým zápasem ale dal plzeňský Tomáš Skála, který dostal ještě s konečným hvizdem 5 minut plus do konce utkání za hrubost.

„Od začátku velice tvrdé utkání. Dle mého jsme vyhráli naprosto zaslouženě, hráli jsme naší typickou hru a hodně jsme forčekovali. Ve třetí třetině už jsme dominovali. Jsme rádi, že jsme vyhráli u prvního celku tabulky," řekl k utkání plzeňský trenér Petr Kořínek.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:10

Třetiny: 1:3, 0:2, 1:5. Branky a nahrávky: 1. Fiala (J. Pérez), 42. Vološín (Hrabčák) – 10. Benák (Kučera, Buzek), 14. Bílek (Jiříček, Makovec), 18. Benák (Mazanec, Hořejší), 25. Pittr (Benák), 27. Hořejší (Benák, Jiříček), 50. Buzek (Hromádka, Benák), 54. Hofrajtr (Buzek, Kučera), 55. Buzek (Skala, Benák), 58. Řehoř (Beran, Pittr), 60. Buzek (Skala, Hořejší). Vyloučení: 13:9, navíc Průšek (LIB), Jakubec (LIB), Hois (LIB), Lučan (PLZ), Bílek (PLZ), Eichler (PLZ), Skala (PLZ), všichni 5+OK za hrubost. Využití: 0:5.

Sestava Plzně: Jansa – Tolar, Jiříček, Lučan, Hromádka, Buzek, Skala, Eichler – Bílek, Beran, Hořejší, Mazanec, Řehoř, Hofrajtr, Pittr, Kučera, Benák, Makovec.