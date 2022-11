Plzeňští Indiáni nechytili ani začátek duelu. Od třetí minuty prohrávali, a i když ještě dokázali srovnat, tak jim rozjeté Dynamo do konce třetiny uteklo do vedení 3:1.

„Ačkoliv jsme chtěli začít aktivně, tak jsme úvod prospali. Navíc jsme udělali nějaké chyby a ve finále jsme vlastně soupeři první dvě branky darovali,“ konstatoval rozčarovaně útočník Petr Kodýtek, vyhlášený po zápase 16. kola nejlepším hráčem Škodovky.

V prostřední části se Plzeňští silnému soupeři vzepřeli. Zrychlili hru a právě Kodýtek znovu v početní výhodě dostal hosty na kontakt. Jenže škodováci pak nevyužili přesilu čtyři na tři a góly střílel už jen soupeř.

„Ta neproměněná přesilovka byla dalším zlomovým bodem. Mohli jsme soupeře dotáhnout a zápas by byl ještě zajímavý. Nestalo se. Pardubice mají skvělý tým a my jsme potom tahali za kratší konec,“ připustil 24letý forvard a nejproduktivnější hráč Indiánů, který plní normu bod na zápas (16 utkání, 16 bodů za osm gólů a osm asistencí).

Ještě v prostřední části vrátil Dynamu dvougólový náskok obránce Bučko. Ranou z voleje korunoval chytrou akci Východočechů. Čtvrtá pardubická lajna udržela útočné pásmo, na led skočila elitní formace, rozebrala unavenou pětici soupeře a před Bučkem byla už jen odkrytá branka.

Ani to Plzeň nezlomilo. Dál se tlačila do ofenzivy, narážela však na gólmana Dominika Frodla. V předminulé sezoně ještě brankář Škodovky potvrzoval, že chytá ve skvělé formě a ne náhodou drží úspěšnost zákroků přes 95 procent.

A nabité Pardubice pak třemi góly v rychlém sledu dokončily demolici soupeře.

„Štve nás to, sedm branek je moc. Kdyby zápas skončil třeba 2:4, tak dejme tomu. Ale my jsme v závěru zcela vypnuli, gólmana Míru Svobodu jsme v tom nechali, a to se nedělá,“ zlobil se Kodýtek.

A jak si vysvětluje kolaps Indiánů, kteří inkasovali třikrát během 81 vteřin?

„Jak jsme dostali pátý gól, tak si myslím, že jsme úplně ztratili koncentraci i vůli bojovat. Do konce zbývalo osm minut, ale když jsem se na střídačce podíval na kluky, tak mi přišlo, že jsme působili odevzdaně. A taky nám tam napadaly další dva góly. Tohle jde za týmem, určitě ne za Mírou Svobodou,“ zdůraznil Petr Kodýtek.

Odčinit nářez na východě Čech mohou Plzeňští ve středu, kdy se jedenáctý celek soutěže utká doma od 17.30 hodin s devátou Spartou Praha. V pátek čeká modrobílé derby v Karlových Varech (17.30) a týden před reprezentační pauzou uzavřou znovu doma duelem s Libercem (16.30).

