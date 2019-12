Proti Šnekům se dařilo plzeňskému Davidu Ulčovi, který zaznamenal jednu branku a přihrávku.

Mečouni vedli v zápase 2:0, následně však o vedení přišli. Na vyrovnání na začátku třetí části ale zareagoval bleskově Průcha a právě Ulč zařídil pojišťující čtvrtou trefu.

„Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Dobřany si na nás docela věřily a jejich první dvě lajny nás trápily. Myslím si ale, že jsme hráli naši hru a ve třetí třetině jsme potvrdili, že jsme lepším týmem,“ řekl po konci duelu útočník Mečounů, který uznal, že druhá branka Dobřan domácí zaskočila.

„Nečekali jsme to. Přesto jsme se nenechali rozhodit a rychle jsme dali třetí gól, což nám hodně pomohlo,“ vysvětloval David Ulč, jenž uznal, že hosté byli nepříjemným protivníkem.

„Dobřany nehrály vůbec špatně. V útoku mají šikovné a rychlé kluky, proti nimž není jednoduché hrát. Naštěstí nám utekli jenom jednou, jinak to obrana zvládla,“ těšilo jednadvacetiletého forvarda, který obstaral čtvrtou pojišťující branku.

„Po úspěšné rotaci z rohu jsem nahrál Kubovi Vobrubovi na střelu, ale ta byla zablokována obráncem. Míček se odrazil Kubovi zpět na čepel hokejky a rychle mi ho přistrčil. Já jsem měl prostor pro střelu a trefil jsem volný horní roh branky,“ popisoval svoji trefu David Ulč.

Mečounům se před koncem podzimní části daří.

„Pomáhá nám domácí prostředí. Hraje se nám tady o hodně líp než u soupeřů. Jsme rádi, že nám to vychází, když máme sérii domácích zápasů. Doufám, že na to navážeme i příště proti Ústí nad Labem,“ přál by si pátý vítězný zářez v řadě David Ulč.