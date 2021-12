Hokejový obránce Motoru České Budějovice David Štich si zahrál na konci roku i v útoku. V kariéře prošel několika renomovanými českými kluby. U ledu zůstává i po splnění každodenních povinností. "Vodím na bruslení Kubu," usmívá se a ukazuje přímo na druhé ledové ploše Budvar arény směrem k hloučku dětí, které bruslí pod vedením trenérek BK České Budějovice. "Všechno nechávám na nich, trenérky to s dětmi umí nejlíp," dokumentuje, že první kroky svého syna bere s nadhledem. "A navíc mají v tomto věku trenérky určitě větší respekt než rodiče," doplnil s úsměvem.

David začínal na rybníku. "S tátou," směje se. "Ve Vochově u Plzně," jmenuje milou vesničku na západě Čech. "Tehdy jsem poprvé vyrazil ještě s takovými žehličkami na botech. Tam to všechno začalo."

A proč vyráží na bruslení se čtyřapůlletým Kubíkem? "Je tady možnost, aby se naučil bruslit, baví ho to, jsem mu asi vzorem, chtěl to, tak chodíme na bruslení." Asi úplně první rozhovor v životě médiím poskytl také malý Kubík: "Nejvíc se mi líbí, když děláme rybičky, ještě jsem nespadnul. Táta hraje hokej, dává góly, ale také už někdy prohrál," rozvyprávěl se se nebojácný klučina. Odpověděl, napil se, táta mu utáhl křížky, a zase spěchal mezi děti na led…

Za čas, během kterého David vyrostl v jednoho z nejlepších českých hokejových obránců, se podmínky a vybavení pro hráče změnily k nepoznání. "Za pětadvacet let se to proměnilo neskutečně," souhlasně přikyvuje David. "Ale v tomto věku na tom zase tolik nezáleží. Jde snad jen o to, aby děti neměly na nohou takové ty umělohmotné přeskáče, jinak je zatím úplně jedno, jaký typ bruslí mají."

Bude z Jakuba Šticha za pár let hokejová hvězda? "To se uvidí," říká uvážlivě tatínek. "My ho budeme podporovat, v tomto věku je nejdůležitější, že děti sportují," dodal hokejový extraligový bek, který na první krůčky svého syna dohlíží společně s manželkou.