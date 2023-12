Zkušený obránce prožije Vánoce v Plzni s manželkou, chybět mu bude setkání s dalšími blízkými, nejvíc asi s jeho 92letou babičkou.

Finský obránce Aleksi Laakso prožije Vánoce v Plzni s manželkou. | Foto: Aleksi Laakso

Jako na houpačce prolétli hokejisté Škody Plzeň středečním zápasem v Litvínově. Ve svižné bitvě s Vervou prohrávali, vedli a ještě chvíli před koncem třetí periody za stavu 2:1 pro Indiány měli na dosah tři body. Jenže pár sekund před sirénou soupeř při hře bez gólmana umocněné spornou přesilovkou v šesti na čtyři srovnal. Prodloužení nerozhodlo, nájezdy ale ovládli modrobílí, urvali dva body za výhru 3:2 a po půlce základní části se zase víc přiblížili středu tabulky.

„Byl to opravdu těžký zápas. Litvínov hrál od začátku dobře, ale nás podržel gólman Dominik Pavlát. Předvedl neskutečný výkon. Vyrovnávací gól takhle těsně před koncem nás hodně mrzel, ale i dva body jsou cenné,“ prohlásil obránce Aleksi Laakso. Třiatřicetiletý finský bek v Plzni kroutí první sezonu a na západě Čech prožije i nadcházející Vánoce. Ještě před nimi měl se spoluhráči nastoupit proti Českým Budějovicím, celé páteční kolo extraligy ale bylo v reakci na čtvrteční střelbu na Filozofické fakultě v Praze odloženo.

Obránce Aleski Laakso blokuje jednu z litvínovských střel.Zdroj: hcplzen.cz

Vánoční svátky jsou u nás spojené hlavně se Štědrým dnem, večeří v rodinném kruhu a dárky, které nosí Ježíšek. Jaké vypadají typické Vánoce ve Finsku?

I naší vánoční tradicí je trávit čas s blízkými v rodinném kruhu a jídlo je velkou součástí svátečních dní. Osobně mám rád šunku, uzeného lososa a sýry. Později nám pak nosí dárky Joulupukki (finská obdoba Santy Clause, pozn. red.)

Jak prožijete letošní Štědrý den daleko od domova?

O Vánocích se mnou bude v Plzni manželka a po svátcích nás přijede navštívit pár přátel, s nimiž strávíme přelom roku.

Co vám bude z finských Vánoc nejvíc scházet?

Nejvíc mi bude chybět možnost setkat se s blízkými, asi nejvíc s mou 92letou babičkou, a užít si s nimi svátky.

Vybavíte si nejkrásnější vánoční dárek, který jste kdy dostal?

Jako dítě jsem byl šťastný, když jsem dostal nějakou součást hokejové výstroje. Teď už dárky tolik neřeším. Za dobrý dárek považuji věc, kterou druhý člověk potřebuje, ne to, co se koupí jen proto, že se musí. Loni jsme měli doma téma „second hand“ a kupovali jsme si dárky z druhé ruky. Myslím, že v době Vánoc je dobré myslet na přírodu.

Hned druhý vánoční svátek pokračuje extraliga, den předtím bude trénink. Jak se s tím vyrovnáváte?

Je to sice krátce po Vánocích, ale je to stejné každý rok, máme to tak i ve Finsku. Je to skvělá příležitost dostat lidi na tribuny.

Plzeň je zatím jedenáctá. Co chybí, aby se případně posunula výš?

Pro tým, který se snaží dostat v tabulce nahoru, neexistuje žádný speciální trik, nějaký králík z klobouku, díky kterému přijde zázrak. Je třeba dál pracovat den za dnem. Sezona není sprint, ale maraton.

Hokejový thriller na severu rozčísl Matýs