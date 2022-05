Šestou potvrzenou akvizicí Indiánů a čtvrtým novicem v zadních řadách je urostlý Martin Vitaloš, finalista slovenské nejvyšší soutěže.

Jednadvacetiletý 188 cm vysoký bek vážící 95 kg, pravák přichází na západ Čech z Nitry s potenciálem dalšího růstu.

„Martin Vitaloš prošel slovenskou dvacítkou a navíc už odehrál i několik zápasů za dospělou reprezentaci. Hráče jsme nějakou dobu sledovali a mluvili o něm s řadou lidí ze Slovenska. A vzali jsme ho s tím, že za pár let by to mohl být nový Peťo Čerešňák,“ komentoval angažování obránce Tomáš Vlasák. „Má stejné parametry jako Čero. Je vysoký, dobře bruslí a je to pravák. Sázíme na to, že u nás bude hrát delší dobu a postupně se zařadí mezi top beky,“ podotkl sportovní manažer.

Vitaloš je rodákem z Bratislavy a odchovancem tamního hokeje. Už jako osmnáctiletý ale vyrazil na své první zahraniční angažmá, konkrétně do švédské elitní juniorské soutěže. Hrál za Rögle, sbíral zkušenosti, učil se řeč a vůbec prožíval úspěšné období. Prosadil se do mládežnické reprezentace a jako kapitán národní dvacítky vedl slovenskou juniorku na mistrovství světa.

Po dvou letech na severu se rozhodl vrátit domů a zvolil Nitru, kde působil také dvě sezony. V té skončené došel s týmem až do finále, v němž Nitra nestačila na Slovan Bratislava. Sérii ztratila 2:4, brala stříbro a Vitaloš se rozhodl znovu změnit klub. Plzni se upsal na dvě sezony.

„Slyšel jsem o Plzni, že výborně pracuje s mládeží. A také, že tu mají rádi Slováky a ti pak dostávají dost prostoru. Myslím si, že je to dobrá hokejová adresa,“ komentuje svůj přesun mezi Indiány spokojeně Martin Vitaloš.

Už předtím Škodovka oznámila, že do útoku nově angažovala Kanaďana Samuela Bittena a Aleksi Rekonena z Finska, Do obrany pak Michala Houdka, Jana Piskáčka, Martina Baránka a výčet posil teď uzavírá talent ze Slovenska.