Ve čtvrtečním večeru to byla znovu bitva plná fyzického hokeje, drama až do konce (přitom se v líté řeži odvolávaly tresty pro soupeře – plzeňský Vráblík a Kolouch na straně hostů). A první třetina kopírovala scénář předchozího duelu. Kohouti začali lépe a favorizovaného soupeře dostávali do problémů.

Ostřížek se protlačil přes Jiříčka do zakončení, puk se od brankáře odrazil k Oleszovi a ten už po 62 vteřinách boje otevřel skóre – 0:1.

Nebezpečnou Nahodilovu ránu pak zkrotil brankář Frodl, ale dál měl víc práce než jeho protějšek Konrád.

Domácí se probíjeli obranou Kohoutů těžko a sami nechávali soupeři příliš prostoru. Jako v 10. minutě, kdy je po kombinaci potrestal z mezikruží Tomeček – 0:2.

Až v čase 13:07 se Plzeňští usadili před Konrádem, Kracík z otočky posunul puk ještě na Dočekala a ten zblízka snížil – 1:2.

V úvodu druhé části mohlo být srovnáno. Škodovka hosty zatlačila, ale zůstalo jen u šancí. Volný Stříteský pálil pouze do Konráda a Suchý v nájezdu na gólmana minul. To dál nepříjemní hosté byli produktivnější. Nahodil vracel puk před domácí klec, Tomeček promáchl, jenže bránící Kvasnička si zavezl puk nešťastně do vlastní sítě. Hanáci vedli znovu o dva góly.

To se změnilo hned pár minut po druhé pauze, kdy přesilovku bleskově proměnil Kodýtek a kontaktním gólem ubral na pohodě hostů. Plzeň zvýšila otáčky, byla v tlaku a Musil zmařil obrovskou šanci. Indiáni pak ubránili oslabení a jejich nápor gradoval. Hanáky přimáčkli k bráně a na Konrádovo betony zabušil Budík. Stejně jako ve středu ještě domácí sáhli k power-play, trenér Čihák kreslil plán úderu, ale Škodovka ani v šesti puk v rychle ubývajícím čase za Konráda nedostala a ocitla se u zdi. Olomouc může už v sobotu slavit postu do čtvrfinále.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3

Třetiny: 1:2, 0:1, 1:0.

Branky a nahrávky: 14. Dočekal (Kracík, Kantner), 45. Kodýtek (P. Musil) – 2. Olesz (Ostřížek), 10. V. Tomeček (Nahodil, Dujsík), 26. Nahodil.

Rozhodčí: Pražák, Vrba – Ondráček, Špůr.

Vyloučení: 4:4.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 30:31.

Bez diváků.

Stav série: 0:2.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – Malát, Mertl, Gulaš – Suchý, P. Musil, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Dočekal, Kracík, Kantner. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

HC Olomouc: Konrád – Valenta, Dujsík, Švrček, Rašner, Vyrůbalík, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „Zase se nám nepodařilo jít do vedení, bohužel. Prohrávali jsme a horko těžko se to dohání. Soupeř záhy chytí druhý dech, v soubojích jsou hráči Olomouce silnější a s tím máme velké problémy. Neproměňujeme šance, kdybychom jich pár dali, tak by vše asi vypadalo jinak. Ale každopádně se nevzdáváme, do Olomouce odcestujeme s cílem vrátit sérii ještě do Plzně.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Z naší strany to bylo znovu velice kvalitní utkání. Zápas byl napínavý do poslední vteřiny, ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Náš výkon byl podpořený maximální bojovností, obětavostí a pohybem. Postup máme na dosah, série se stěhuje k nám, ale i do dalšího zápasu musíme jít s pokorou a s respektem k síle Plzně. "