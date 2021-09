Dvaadvacetiletý bek se měl po zranění rozehrát v prvoligové Slavii Praha, ale je zpátky v plzeňské sestavě.

A v minulých dvou zápasech přidal k dobré práci v defenzivě i dvě gólové asistence.

„Samozřejmě jsem za ně rád, dodá mi to sebevědomí. Ale základ je pořád poctivý výkon hlavně dozadu,“ říká pořízek z Radnic.

V týmu platíte za smolaře, magnet na zranění. Třeba loni ještě ve Vítkovicích jste měl přetržené vazy v rameni. Co vás přibrzdilo tentokrát?

Bylo to v létě, přijeli jsme ze soustředění na Šumavě, další týden byl odpočinkový a byli jsme hrát fotbal v Dobřanech. A po takovém nešťastném zákroku, skoro jsem si to udělal sám, nevydržel kotník. Špatně jsem došlápl, zlomil jsem si lýtkovou kost, k tomu přetrhal vazy, což mě vyřadilo nadlouho ze hry.

Teď už je vše v pořádku?

Ano, a musím poděkovat hlavně Ádíkovi (fyzioterapeut Adam Havel), který se mnou odvedl super práci. Cvičili jsme spolu celé léto, i přes dovolenou. Má velkou zásluhu na tom, že můžu hrát. Ještě mě to sice limituje při nějakých cvicích, ale jde s tím hrát, takže v pohodě.

Minulý zápas nedohrál po zásahu pukem do obličeje obránce Vojtěch Budík. Bylo těžké to vytěsnit z hlavy?

Jasně že mně zatrnulo, ale vůbec jsem si nepřipouštěl, že se něco takového při dalším střídání může stát někomu dalšímu, nebo i mně. To bych nemohl hrát. S Buďou jsem si hned druhý den psal a odpovídal, že už je to docela v pohodě. Že ho jen bolí hlava. Tohle se prostě stává, je to hokej…

Jenže zrovna Škodovku provázejí zranění od začátku přípravy a konec to stále nemá.

Je to tak. Pokaždé někdo vypadne, pořád dokola. Ať už je to viróza, lehčí zranění nebo delší pauza. V sezoně jsme se snad ještě nikdy nesešli kompletní, což je hrozná škoda. Potřebovali bychom to. Nevím, co způsobilo, že je marodka taková.

Říkáte si vy sám, že smůly už bylo dost? Že máte vybráno?

Já si neříkám vůbec nic. Možná předtím jsem si myslel, že jsem si smůlu snad vybral, jenže pak zase něco přišlo. Proto jsem se spíš snažil přijít na příčiny toho všeho. A co bych mohl dělat jinak, aby se mi zranění vyhýbala. Snad bude tohle poslední.

K čemu jste došel?

Víc se zajímám o svoje tělo a dělám, co je pro něj dobré. Víc regeneruji, pečuji o sebe.

Jak se udál váš návrat do Plzně poté, co jste byl už jednou nohou ve Slavii?

Na Slavii jsem byl jen na jednom tréninku. Kluci pak hráli první kolo v Pardubicích a Jířa (obránce Jiříček) dostal stopku. Takže druhý den jsem se hlásil zpátky v Plzni, nastoupil jsem proti Třinci a jsem rád, že jsem dál v sestavě. Hodně mi v tom pomohl Kuba Kindl, což je skvělý hráč i parťák.

Vstup do nové sezony Škodovce nevyšel, ze šesti zápasů máte jen šest bodů. Je po výhře v Českých Budějovicích líp?

Bylo třeba začít zase bodovat. Už předtím na Spartě jsme cítili, že výkon je lepší a stačilo to na bod. Teď jsme přivezli dva, což je super. A s Kometou bychom moc chtěli vyhrát za tři body.