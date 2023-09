Nemáme sice megahvězdu, ale jsme zase kompaktnější a věřím, že i silnější, tvrdí před startem hokejové extraligy vůdce plzeňských Indiánů.

Kapitán Jan Schleiss. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Před rokem si Jan Schleiss užil premiérově roli kapitána a i v nové sezoně potáhne plzeňskou Škodovku v hokejové extralize jako lídr týmu.

Staronový kapitán plzeňské Škodovky Jan Schleiss (uprostřed) se svými asistenty Jakubem Lvem (vpravo) a Janem Piskáčkem.Zdroj: hcplzen.cz

„Vnímám to jako poctu, protože v Plzni přede mnou nosili céčko na hrudi velcí hráči,“ uvedl 29letý útočník poučený minulou nepříliš povedenou sezonou. Navíc čerstvě otec prvorozeného syna Frederika.

Je to pro vás jiné než loni?

Vím, do čeho jdu. Předtím to pro mě bylo nové, teď už tu roli znám víc. Je to ale čest i velká zodpovědnost a zase se budu snažit dělat tu funkci jak nejlépe umím.

V čem je největší změna?

Za ten rok jsem nabral nějaké zkušenosti a i když si na sebe pořád kladu vyšší nároky, tak se zároveň snažím mít klidnější hlavu. Předtím jsem si toho nabíral až zbytečně moc a ono nejde řešit vše.

Cílem Plzně pro sezonu je postup mezi osm čtvrtfinalistů. Jak vám to zní?

Bude to velmi těžké. Do extraligy přišla nově spousta kvalitních hráčů, plno klubů tam nasypalo hodně peněz. Soutěž tím roste na ceně i na kvalitě. Bude to těžké ale pro všechny, a tak doufám, že budeme hrát v horní polovině tabulky.

Jste přesvědčený, že Škodovka bude silnější než v minulé sezoně?

To se uvidí, ale já v to věřím. Důležité bude hrát bez výkyvů, které nás srážely minulé dva roky. Měsíc jsme vypadali na elitní čtyřkua pak jsme prohráli dvanáct zápasů v řadě. Tomu je třeba se vyhnout a naopak udělat nějakou delší bodovou šňůru, to je cesta, jak se držetv horních patrech tabulky.

Jak vnímáte, že se do týmu vrátili zkušení odchovanci Lev, Straka nebo Indrák?

Je to dobře. Za odchody hráčů jsou buď finanční podmínky, nebo snaha o lepší pozici v týmu. Pokud je ale možnost, a mateřský klub vytvoří podmínky, je vždycky lepší hrát doma. Hráči z Plzně na klubu vždycky záleží víc.

Nechybí Škodě ale osvědčený střelec, rozdílový hráč?

Nemáme sice megahvězdu, která udělá milion bodů, jako tomu bylo v některých předešlých letech. Ale zase jsme kompaktnějšía jakákoliv lajna může střílet góly, což jestli chceme pomýšlet na play-off, je lepší.

V úvodním zápase sezony ve čtvrtek doma proti Třinci nastoupíte v útoku se Lvema Indrákem?

Končili jsme tak poslední přípravu a vypadá to, že spolu i začneme.

Zároveň jste táta. Nechá vás synek vyspat?

Občas přes den je to složitější, ale v noci se zaplaťpánbůh vyspíme. Malej vstává jen na kojení.

