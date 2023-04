Tým vedený trenérem Tomášem Ceperkem porazil ve čtvrtém finále doma pražské Engineers 4:0 a sérii pak vyhrál 3:1 na zápasy.

Mistři z Plzně. | Foto: fcb Akademici Plzeň

Skvělé! Hokejoví Akademici z Plzně jsou novými šampiony Univerzitní ligy. Tým vedený trenérem Tomášem Ceperkem porazil ve čtvrtém finále doma pražské Engineers 4:0 a sérii pak vyhrál 3:1 na zápasy.

Akademici před početnou diváckou kulisou vedli od osmé minuty zásluhou Lukáše Foldy a v prostřední části přidali další tři góly. Dvakrát skóroval Marek Princl a jednou Štěpán Říha. A protože jistý brankář Jonáš Štekr znovu uhájil čisté konto, mohli se Plzeňští po třetím vítězství už pustit do bouřlivých oslav titulu.

Jsme mistři!Zdroj: fcb Akademici Plzeň

„Pocity jsou úžasné. Je to výsledek osmileté práce. Na dva roky nás zbrzdil covid, ale nyní přišla odměna,“ usmíval se Tomáš Ceperko poté, co si potěžkal mistrovský pohár nesoucí jméno Jana Palacha.

„Je to odraz úsilí a soudržnosti celého týmu v čele s gólmanem. Jonáš Štekr byl neskutečný,“ ocenil kouč mezi sprškami šampaňského. „Loni nám to uteklo v rozhodujícím finále v prodloužení, ale o to víc jsme chtěli titul získat a šli jsme si za tím od začátku sezony,“ říkal trenér.

Trenér Tomáš Ceperko s mistrovským pohárem.Zdroj: fcb Akademici Plzeň

V cestě za zlatem Akademici nejprve ve čtvrtfinále smetli Ostravu, v semifinále vyřadili tým Českých Budějovic 3:1 a stejně si vedli ve finále. To sice na úvod v Praze padli 2:3, ale pak si třemi výhrami v řadě proklestili cestu na univerzitní trůn.

„Pro mě je to zatím nejvíc,“ připustil trenér Ceperko, který se ale záhy představí na hokejovém mistrovství světa Divize II. Na turnaji v tureckém Istanbulu povede národní tým Bulharska.

Akademici Plzeň, mistři Univerzitní ligy 22/23

Brankáři: Jonáš Štekr, Jiří Černý

Hráči do pole: Dominik Beer, Daniel Malý, David Prachař, Jakub Sysel, Dominik Houdek, Jakub Štochl, Tomáš Soukup, Štěpán Říha, Jindřich Sklenička, Jan Šibra, Štěpán Hanzlík, Jan Kalus, David Markov, David Roubal, Jan Rejzek, Marek Princl, Daniel Šiška, Vít Reitspies, Lukáš Folda, Jakub Šucha

Trenér: Tomáš Ceperko