Matyáš Kantner se zranil v novoročním zápase s Třincem a dlouhých šest neděl se na hokej mohl jen dívat. Teď je 22letý útočník zpátky v sestavě plzeňské Škodovky, když po opuštění marodky stihl odehrát dvě utkání.

Matyáš Kantner | Foto: hcplzen.cz

„Naskočit do zápasu po tak dlouhé době není jednoduché. Kontroluji si délku střídání, snažím se nepřetahovat dobu na ledě, abych se nezatáhl a aby mě to nedoběhlo,“ komentuje návrat do ledových arén zatím v 29 utkáních autor šesti gólů a dvou asistencí.