Hokejová Škodovka uštědřila Kohoutům debakl 8:0 a před svými fanoušky slavila nejvyšší výhru v sezoně.

Miroslav Indrák slaví gól v olomoucké síti, gratulovat mu přijíždějí (zleva) Ondřej Matýs a Tim Söderlund. | Foto: hcplzen.cz/Marek Švamberg

Hokejisté Škody Plzeň zahájili rok 2024 vítězně, a stálo to zato.

Škodovka ve středeční předehrávce 47. extraligového kola rozstřílela doma Olomouc jednoznačně 8:0 a po dvou porážkách z konce minulého letopočtu brala zase tři body. Dvěma góly k úspěšnému vykročení přispěl Matýs a třetím čistým kontem v aktuálním ročníku také gólman Pavlát.

Dva předchozí duely vyhráli těsně Kohouti a znovu se tak očekávala urputná bitva. Jenže škodováci tentokrát svůj výkon ve svižném utkání podtrhli sprškou gólů, k níž si pomohli i v přesilovkách, a soupeři z Hané uštědřili debakl.

V úvodní třetině byli sice aktivnější hosté, na střely periodu ovládli 17:9, jenže Pavlát v plzeňské brance držel kasu zavřenou a skóre v 10. minutě otevřeli Indiáni.

Udeřili při signalizovaném vyloučení soupeře při hře šest na pět. Holešinský nabil na pravý kruh Matýsovi a ten ranou z první prostřelil brankáře Sedláčka – 1:0.

V prostřední části pak Indiáni přidali další dva zásahy. Ve 23. minutě vypálil Pour, gólmanem vyražený puk si vzal Rekonen a bekhendem ho zdvihl pod horní tyč – 2:0.

A záhy poté už na 3:0 svým 100. gólem v soutěži zvýšil Indrák. Jubilejní trefa se rodila kuriózně. Indrák v pádu ještě puk do olomoucké brány neusměrnil, ale než tak mohl učinit Matýs, srazil si kotouč do vlastní sítě nechtěně Knotek.

Kohouti se snažili s nepříznivým stavem pohnout, hnali se do útoku, ale naráželi na Pavláta. Reprezentační gólman kryl Bambulovu ránu a skvěle zakročil i proti pronikajícímu Navrátilovi, jemuž zmařil pokus o kličku do forhendu. Plzeňští trenéři si vzali oddychový čas, tým uklidnili a pak už zase kralovala Škodovka.

Ve 42. minutě si po bleskovém objetí olomoucké brány připsal druhý gól v utkání Matýs – 4:0 a o čtyři minuty později skóroval bombou od modré obránce Zámorský – 5:0. Záhy poté přidal šestou branku Hrabík, jenže domácí stále neměli dost. Mezi střelce se zapsal ještě Dujsík a nejvyšší výhru Škodovky v sezoně zpečetil po sólu Söderlund.

V neděli se hraje odveta na Hané. Předtím v pátek vyzve Plzeň znovu na vlastním ledě předposlední Kladno s legendárním Jágrem v sestavě (začátek v 17.30).

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Podržel nás brankář, měl spoustu zákroků a měli jsme i trochu štěstí. A to přesto, že jsme třetinu vyhráli. Jen Dominik nám dal šanci na výhru. Druhá část už byla lepší, dali jsme branky. Pak jsme ale začali hrát hokej nahoru, dolů a ztráceli puky. Po čtvrtém gólu ve třetí třetině se to zklidnilo. Jsou to pro nás strašně důležité body.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Zápas se mi nehodnotí dobře, osm inkasovaných branek není pro nás dobrá vizitka. Přesto jsme měli dobrý vstup do zápasu, měli jsme šance, avšak Plzeň nám dala lekci z produktivity. Hlavně v předbrankovém prostoru byli domácí jasně lepší. My jsme naopak nebyli důrazní před brankou a potrestalo nás to. Za stavu 0:4 jsme podali hodně špatný výkon, takhle hrát nemůžeme i za takového stavu, hraje se až do konce.“

Škoda Plzeň - Olomouc 8:0

Třetiny: 1:0, 2:0, 5:0. Branky a nahrávky: 10. Matýs (Holešinský, Dujsík), 23. Rekonen (Pour, Lev), 27. Indrák, 42. Matýs (Zámorský, Rekonen), 46. Zámorský (Jansa, Holešinský), 48. Hrabík (Zámorský, Straka), 57. Dujsík (Laakso, Straka), 58. Söderlund (Piskáček). Rozhodčí: Cabák, Šíř – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 3:4.

Využití: 1:0. Střely na branku: 32:29. Diváci: 3637.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Houdek, Piskáček – Pour, Lev, Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Jansa, Schleiss – Hrabík, M. Soukup, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Švrček, Rutar, Rašner, Černý, Škůrek – Kusko, Knotek, Klimek – Káňa, Nahodil, Navrátil – P. Musil, Macuh, Bambula – Menšík, Anděl, Tomeček. Trenéři: Tomajko a Petrovický.