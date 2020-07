Na hřišti se jiskřilo, hráči si nic nedarovali a o vítězi zápasu nakonec musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Nešlo ale o vyvrcholení některé z fotbalových soutěží. Na pažitu v Křimicích se proháněli hokejisté Škody Plzeň, kteří utkáním mezi sebou zakončili kondiční část přípravy na novou sezonu.

Nyní si Indiáni užijí čtrnáctidenní dovolenou a pak už je čeká závěrečná fáze tréninku na boje v poháru a v extralize. Znovu se hokejisté sejdou v pondělí 27. července, kdy v Praze absolvují fyzické testy, a den nato už vyjedou na čerstvý led v plzeňské aréně.

Ačkoliv fotbalovým soubojem škodováci završili deset týdnů náročného drilu, při střetnutí v Křimicích byly k vidění pohledné akce a hráči se o vítězství prali s nasazením. Což kvitoval i přihlížející trenér Ladislav Čihák.

„Kluci celou přípravu odmakali bez problémů. Počasí nám přálo a na suchu se udělal kus práce,“ ocenil Čihák s tím, že po dovolené je na to třeba navázat. „Na ledě musíme vše doladit, čas na to bude (extraliga startuje 18. září, Plzeň hraje na úvod se Spartou),“ sdělil hlavní kouč.

Kdo si o dovolené víc uleví, trenéři, nebo hráči?

Je to asi vzájemné. Už to bylo dlouhé a dovolená přichází v pravý čas.

Jak nadcházející volno prožijete?

Moře letos zřejmě neklapne, protože nechci riskovat pobyt v karanténě, a tak si dovolenou uděláme jinak. S koly vyrazíme na Slovensko a zbytek volna pak strávíme na chalupě.

Jaké pocity po deseti týdnech převládají?

S průběhem suché přípravy jsem spokojený, ale není to důvod k uspokojení. I teď někteří hráči dostali na dovolenou speciální tréninkový program. Navíc devadesát procent kluků zůstává v Čechách, takže na sociálních sítích najdou v naší týmové skupině inspiraci od kondičního trenéra Honzy Snopka. Jsou ale zvyklí se hýbat a udržují se i bez dohledu.

Obešla se příprava bez vážnějších zdravotních trablů?

Nějaké byly, ale šlo o menší šrámy. Matěj Stříteský musel opatrněji s kolenem, protože měl ještě nějaké staré problémy s meniskem. Vojta Budík si udělal při fotbale výron v kotníku a něco podobného postihlo i Frodlíka (gólmana Dominika Frodla). Zranění je třeba doléčit, ale věřím, že na led naskočí kluci buď hned, nebo s minimálním zpožděním.

Na led koncem července vyjedete už kompletní, tedyi s největšími oporami Milanem Gulašem, Tomášem Mertlem a defenzivní posilou Viktorem Langem ze Švédska?

Guli s Mertlíkem by měli být. Zatím trénovali individuálně, ale to jsou kluci, kteří se dokáží vždy skvěle připravit. Řešil se i přílet Viktora Langa, tak aby stihl testy a poté mohl jít s námi hned na led.

Plzeň si během léta místo Ligy mistrů zahraje národní pohár. Co o znovu vzkříšené soutěži soudíte?

Je dobře, že se pohár obnovuje. Zvlášť pro týmy, které nejsou v Champions League, je lepší hrát pravidelně zápasy úterý, čtvrtek než jen nějaké přáteláky s celky ze svého okolí. A naše cíle? Budeme chtít postoupit ze skupiny a uspět i v dalších fázích soutěže.

Pohár bude zároveň šancí na zformování mužstva pro extraligu. Je v tuhle chvíli jasné, o kolik míst v sestavě se ještě hraje?

To je těžké říct, protože náš kádr není zase tak široký. Samozřejmě je tu pár mladších kluků, kteří musí o místo v sestavě zamakat, ale obecně se to týká i těch zkušenějších hráčů, kteří musí svou kvalitu zase potvrzovat. Na ně budu možná tlačit ještě víc, a když uvidím, že to nejde, jak by mělo, tak nemám problém vyndat hráče ze sestavy, ať je mladý, nebo starší.

Minulou sezonu ochromila pandemie koronaviru. Přemýšlíte, za jakých podmínek začne ta další?

Bavíme se o tom pořád. Nějaká omezení jsou stále platná, hrát před poloprázdným stadionem by bylo nepříjemné, ale je to pořád lepší než úplně bez diváků. S koronavirem se pere celý svět, ale věřme, že přijde ještě výraznější uvolnění a lidé se budou moct bavit sportem zase naplno. A to přeji nejen hokeji, ale i dalším odvětvím.