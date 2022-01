Předvedl jste povedený návrat z trestné lavice a sólo jste zakončil parádním gólem. Tak jste to plánoval?

Byl jsem odpočatý a měl jsem víc sil než obránce, který mě stíhal. Při zakončení sice puk poskakoval, ale se štěstím se mi to povedlo dostat za gólmana.

A ještě po polovině utkání jste se ocitl v další velké šanci, jenže tu jste už neproměnil.

To mě hodně mrzí, leží mi to v hlavě. Zjevil jsem se sám v parádní střelecké pozici mezi kruhy, jenže bohužel jsem to netrefil, jak bych chtěl. Chtělo to střílet malinko níž. Fakt mě to mrzí.

K navýšení skóre jste si ve druhé třetině nepomohli ani v přesilovkách, v nichž obvykle býváte úspěšní. Proč to tentokrát nevycházelo?

Myslím, že jsme měli šance, i dost střel, ale bohužel to tam nespadlo. Už v první třetině jsme v přesilovkách trefili dvě tyčky a i ve druhé části jsme si vytvořili řadu vyložených šancí, jenže gól jsme z toho nedali. A to bylo rozhodující. Přitom v přesilovkách jsme to mohli zlomit.

Ve třetí dvacetiminutovce Hradec urputně hájil těsný náskok 3:2 a vy jste si s obranou soupeře neporadili. Na čem to ztroskotávalo?

Hradec má rozhodně silný tým a při hře pět na pět bylo těžké se udržet na puku v jeho pásmu. Chtělo to dostávat víc puků na beky, aby se častěji střílelo a mohli jsme chodit k bráně za dorážkami. To se ale nedařilo.

Prvnímu i třetímu gólu Mountfieldu předcházely fatální plzeňské chyby. To asi není nic příjemného?

Rozhodně ne a hned po zápase jsme si k tomu také v kabině něco řekli. Stálo nás to možná zápas, musíme se jich vyvarovat, ale je třeba jet dál. Chyby se mohou stát každému a musíme se povzbudit navzájem.

V hledišti byla vzhledem k anticovidovým opatřením znovu jen tisícovka diváků. Vyvíjel by se ten zápas jinak, kdyby byla hala plnější a atmosféra bouřlivější?

Jasně, že je to znát. Kdyby byl plný dům, tak by nás lidi hnali dopředu a dodali by nám elán. Ale i tak jsme snažili, ale bohužel to nevyšlo.

Vzhledem k tomu, že jste v Hradci Králové také působil, berete vzájemná utkání prestižně?

Hrál jsem tam, takže samozřejmě je to trošku větší radost, když Hradec porazíme. Tentokrát se to nepovedlo.

Je důležité, že i přes dvě klopýtnutí v úvodu nového roku stále držíte pozici v elitní čtyřce, zaručující přímý postup do play-off?

Určitě je to důležité. Zápas s Hradcem jsme doma chtěli vyhrát za tři body, ale vyšli jsme naprázdno a ztracené body musíme rychle získat zpět. Nejlíp hned v dalším kole, kdy hrajeme ve Vítkovicích. Jenže Vítkovičtí zrovna jedou na vítězné vlně, takže nás tam nic lehkého nečeká a musíme se dobře připravit.

