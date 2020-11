Jak moc byla znát herní pauza?

Měsíc bez zápasu je znát. Chvíli trvá, než tělo zase naběhne, ale tři dny jsme kvalitně trénovali a jsme rádi, že jsme hned první zápas po pauze zvládli.

Vstřelil jste dva góly a na spolupráci v útoku s Milanem Gulašem jako by nebylo znát, že se měsíc nehrálo.

Pár kombinací nám vyšlo a jsme za to rádi.

Souhru máte tak zažitou, nebo jste ji o pauze speciálně pilovali?

No, na venkovním ledě v Dobříši, tam nám to cvakalo! (úsměv).

Podíl na vašem prvním gólu měl i brankář Frodl.

Frodlík tu situaci viděl a poslal do středního pásma dlouhý lob. Udělal to dobře.

Bylo těžké se v liduprázdné aréně přesvědčovat, že nejde o přátelský zápas?

V hale bez diváků je to jako na přáteláku, jenže je to extraliga a jde o body, takže na to nejde koukat. S lidmi v hledišti by se ale hrálo líp.

Během sedmi zápasů jste dal osm gólů. Čemu to přičítáte?

Snažím se hodně střílet a zatím to tam padá. A když dáváte góly, roste i herní sebevědomí.

V extralize máte rekord 32 gólů za sezonu. Pomýšlíte na překonání téhle mety?

Když budou šance, tak je určitě zkusím proměnit, ale víc bych si přál týmový úspěch. Máme to dobře rozjeté, ale je třeba jet dál.