Boleslavští dali v rozhodujícím utkání první gól, a i když Plzeň v přesilovce díky trefě Michala Bulíře srovnala, tak Bruslaři si vedení vzali zase zpátky. V třetí třetině Indiánům odskočili dokonce do dvougólového náskoku, borci v modrobílých dresech se ještě vrátili na dostřel, srovnat však nestihli. I když šance na to měli a po vyrovnání sahali při power-play až do samého konce.

„Bolka to v závěru odehrála velice obětavě, spoustu puků zblokovali. Měli i štěstí, my naopak smůlu, ale to k tomu patří. Nebudeme se na to vymlouvat,“ říkal po porážce v rozhodující bitvě obránce Peter Čerešňák.

„Bolí to hodně. A nevím, kdy to přebolí. Chtěli jsme jít ve čtvrtfinále na Spartu, takhle můžeme jít akorát tak domů,“ uvedl nazlobeně 29letý slovenský reprezentant, opora bronzového týmu z olympiády v Pekingu a v extralize jeden z nejlepších beků.

Co podle něj sérii rozhodlo? „Těžko vypíchnout jednu věc. Bojovali jsme, pomáhali si navzájem. Máme v týmu spoustu mladých kluků, takže doufám, že tohle je pro ně obrovská zkušenost a posune je to dál,“ prohlásil Čerešňák.

Právě úzký kádr Škodovky navíc nabitý mládím, k tomu zdravotní potíže těch zkušenějších (jen v obraně kromě Jakuba Kindla chyběli Viktor Lang s Davidem Jiříčkem), ale také výšková převaha Bruslařů, i to hrálo v sérii ve prospěch Mladé Boleslavi.

„Série byla vyrovnaná, bojovná. Mrzí nás, že to nedopadlo obráceně, ale kluci to odehráli na krev,“ říkal plzeňský trenér Václav Baďouček. „V druhém zápase doma jsme vedli 2:0, ale soupeř to ještě otočil. My jsme zase otáčeli u nich na 3:2 a srovnal to kuriózní gól. Ale to jsou jen kdyby,“ podotkl kouč.

Zklamání je obrovské. Takhle brzy nikdo končit nechce, klopil hlavu Bulíř