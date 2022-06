O to víc, že Dušan Andrašovský cepuje výběr českých hokejistek do 18 let a čeká je mistrovství světa této kategorie. Vrchol sezony se nezvykle v úvodu června koná v amerických městech Madison a Middleton.

„Chceme uspět, sáhnout si na některou z medailí,“ prohlásil Andrašovský.

Tým juniorek si na poslední dny před odletem do zámoří pozval do Třemošné kousek od Plzně, kde se rodák ze slovenského Žiaru nad Hronom po konci hráčské kariéry zabydlel. „Až na pár bolístek, které věřím, že vyléčíme, jsme kompletní,“ oznámil hlavní kouč ženské osmnáctky.

Předtím jste trénoval dorostence, teď mladé hokejistky. Je hodně jiné vést dívčí kolektiv?

Je to jiné. Určitě složitější i když zase v některých ohledech snazší. Já se to stále učím, přicházím na nové věci. A vím, že pokud si hráčky získáte na svou stranu a začnou vám věřit, tak reagují často lépe než kluci. Složitější je to možná v tom, že holky si vzájemné rozmíšky z minula přenášejí do současnosti a hůř se to pak v kabině narovnává. Ale ta práce je zajímavá a baví mě.

Věříte, že na mistrovství světa dokážete navázat na vítězství z Evropského olympijského festivalu mládeže?

Touhu uspět máme všichni, ale na holky nijak netlačíme. Víme, že to nebude jednoduché. Když se nám však v tréninku nebo jinak něco nelíbilo, tak jsme jim rázně připomínali, že nás čeká mistrovství světa. Ale nechceme je stresovat. Důležitá je dobrá nálada a tu je vždycky nejtěžší vybudovat.

Daří se vám to?

Teď to bylo trochu složitější, protože holky dostaly v přípravě zabrat a začala se projevovat únava. Bylo to ale nutné, protože jsme potřebovali dohnat objem, když tam předtím byla pauza a holkám chyběl led. Postupně zvolňujeme a věřím, že to dobře naladíme.

Je reálné pomýšlet na medaili ve světové konkurenci, které suverénně vévodí domácí Američanky s výběrem Kanady, v závěsu s celky Švédska a Finska?

My to vnímáme, ale přesto máme vysoké cíle. Od začátku je to nastavené tak, že cílem je medaile. Ale je třeba jít postupnými kroky. Snažíme se soustředit na sebe. Na to, co chceme hrát, abychom předvedli dobrý hokej. A pokud dokážeme zúročit kus práce, který jsme udělali během sezony, tak věřím, že nám medaile cinkne.

Jak byste ženskou osmnáctku, s níž vyrukujete do šampionátu, charakterizoval?

Rozhodně to není tým stojící na pár hvězdách, ale na všech postech máme individuality. Výborné, řekl bych i rozdílové hráčky. Třeba Míšu Hesovou, naši brankářskou jedničku a oporu. Ale hlavně máme super týmový duch. Holky to jen tak nebalí, což prokázaly i v hodně těžkých situacích. Dokázaly otočit zápas nebo po nepovedeném utkání zase rychle zvednout hlavy. Věřím, že máme tým dobře poskládaný.

Bylo složité určit, které hráčky se vejdou do konečné nominace?

To není lehké asi nikdy, ale patří to k téhle práci. Tým krystalizoval během celé sezony a bylo pak hrozně těžké mezi holkami vybírat. Hlavními kritérii byla výkonnost a typologie hráček, které jsme potřebovali. Ale i holky, které jsme nakonec nevzali, jsou šikovné a budou mít množnost se ještě na mistrovství světa této kategorie ukázat v příštích letech.

Máte v týmu i hokejistky ze západu Čech?

Co vím, tak obránkyně Tereza Mašková z týmu Pilsen Wolves se narodila v Chebu. A útočnice Markéta Mazancová, působící už v jedné z akademií v Americe, je z Klatov.

Boje ve skupině B zahájíte zápasem se Slovenkami, které na turnaji nahradily vyřazené Rusky. A poté se utkáte s Německem a Švýcarskem. Jak silné soupeřky to jsou?

Seveřanky nebo zámořské týmy jsou určitě silnější, ale pro nás je dobře, že si na úvod zahrajeme s papírově slabšími týmy. Ono ale na začátku není lehkých soupeřek, navíc nám první utkání na akcích úplně nejdou. Potřebujeme se do toho dostat, potvrdit si systém a začít si víc věřit. Pořád však platí, že skupinu chceme vyhrát, protože od toho se potom bude odvíjet čtvrtfinálový soupeř. Klíč k bojům o medaile.

