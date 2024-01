Nový rok ve znamení soubojů s Olomoucí. Jestliže Indiáni doma Kohoutům nařezali, v odvetě na Hané narazili.

Ondřej Matýs nasázel Olomouci ve dvou zápasech čtyři góly. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Hokejová Škoda Plzeň se v úvodním lednovém týdnu střetla v extralize hned dvakrát s Olomoucí. Jestliže doma Indiáni spráskali Kohouty 8:0, v nedělní odvetě na Hané narazili.

Plzeňský tým padl v zápase 34. kola 3:7. Rozhodujícím faktorem urputného duelu se staly přesilovky. Zatímco Kohouti jich proměnili hned pět, modrobílí ani jedinou.

Navíc do vedení se Olomouc dostala proměněnou výhodou už ve třetí minutě, záhy poté znovu v přesile přidali domácí druhý gól a zkraje prostřední části i třetí. Západočeši ještě zabojovali, snížili, jenže téměř vzápětí inkasovali počtvrté. Ani to je nezlomilo, dotáhli se na kontakt, jenže závěr patřil znovu Hanákům. Ti díky výhře poskočili na desátou příčku a Škodovku sesadili na jedenácté místo.

„Utekl nám začátek zápasu, kdy jsme dostali dva góly v oslabení. Už první byl takový nešťastný a i u druhé branky byl rozhodující smolný odraz. Za stavu 0:3 jsme dokázali skóre korigovat, ale hned jsme dostali zase gól a soupeř vedl 4:1. Znovu se nám povedlo snížit, za stavu 3:4 jsme ještě sahali po nějakém bodu, ale nespadlo nám to tam,“ litoval útočník Ondřej Matýs, který v zápase vstřelil dva ze tří gólů Indiánů.

„Bohužel to nevedlo k obratu. Rozhodující byly přesilovky, Olomouc jich využila pět, my žádnou. A to ani pět na tři. Předtím proti Kladnu se nám povedlo nasázet pět gólů v početních výhodách, tentokrát to neklaplo,“ uvedl čtyřiadvacetiletý forvard, který do Plzně přišel před sezonou z Pardubic.

Jestliže loni si Matýs připsal v 26 zápasech za Škodovku jen tři zásahy, během tří novoročních duelů přidal další čtyři. A vždy proti Olomouci (dva plus dva).

„Do středečního zápasu jsem Olomouci gól ještě nedal, tak třeba to začíná být můj oblíbený soupeř,“ podotkl útočník s úsměvem. „Určitě jsem za ty góly rád, ale nechci se tím uspokojit. Je potřeba makat dál a jít tomu více naproti,“ doplnil Matýs, který před nástupem k Indiánům působil víc v první lize, v minulé sezoně v béčku pardubického Dynama.

Po dvou vysokých výhrách zkraje roku, kdy Plzeň doma smetla po Olomouci i Kladno, vnímá nedělní náraz jako pobídku. „Předtím jsme dali ve dvou utkáních patnáct gólů a nyní to chce začít zase tvrdě pracovat. Věřím, že příští zápas vyhrajeme,“ prohlásil Ondřej Matýs před nadcházející domácí sérií.

Škodovka hostí v pátek Vítkovice, v neděli Kometu Brno a další středu České Budějovice, vždy od 17.30.

Odplata na Hané. Přestřelku zlomily přesilovky