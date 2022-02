Svůj vklad do pranice přidávají trenéři extraligové Škody Plzeň – Václav Baďouček s Milošem Říhou. Shodně tvrdí, že problém nevyřeší lusknutí prstů či nějaké zázračné rozhodnutí.

„Je to běh na dlouhou trať. Vše začíná už v práci s mládeží, ale ne u akademií, přestože zrovna tam se to nyní hodně kritizuje. Problém je podle mě úplně dole. Když vám na nábor přijde necelá třicítka dětí, je to špatně,“ říká Říha. „Je to dané i dobou, konkurencí jiných sportů. Na tom se musí zapracovat, aby hokej byl pro děti zase atraktivní a přístupný. Ale nevím, zda je to i z hlediska sociálního a ekonomického řešitelné,“ krčí rameny čtyřicetiletý kouč.

„Pomiňme mládežnické soutěže, tam je jasné, že týmů v nich musí být méně. Ale děti nám fakt chybí. Momentálně nejde o výběr, ale o sběr, aby se jakž tak doplnila přípravka. Zmizela kvantita. Já když byl junior, v Plzni existovaly tři týmy – Škodovka, Prazdroj, Učební závody. Všude hrálo dvacet kluků, z toho se už dalo vybírat. Dnes to je daleko horší. Navíc vše komplikuje tahle blbá doba. Ty dva covidové roky napáchaly v mladé generaci strašné škody,“ soudí Baďouček.

I když zároveň připouští, že Plzeň má trochu výhodu v tom, že malé hokejisty vedle Škodovky vychovávají také v blízké Třemošné a ve městě fungují ještě hokejoví Vlci. „Blízko jsou i Klatovy, což je farmářský klub Škodovky, a zároveň se talenty s úspěchem loví i v jižních Čechách. Jenže každá další generace je pohodlnější a hokej je přece jen dril. Ne každý na něj má náturu,“ zdůrazňuje někdejší extraligový bek a čerstvě 60letý borec.

Jeho parťák Říha však upozorňuje ještě na další aspekt. „Jedna věc je šíře výběru a druhá, že v mládeži nevychováme potřebnou kvalitu,“ tvrdí. „Když byla z mistrovství světa dvacítek naposledy medaile v roce 2005, tak jsem to porovnával. Měli jsme ikskrát více hráčů na draftu NHL než nyní, přitom mladí kluci neutíkali ven v patnácti letech, jako teď,“ vypočítává trenér a pokračuje. „Další známá věc, že v NHL jsme měli daleko větší a důležitější zastoupení. Potřebujeme něco změnit, ale je toho víc a v našich poměrech to bude hodně těžké,“ avizuje Říha.

Přitom zrovna plzeňská Škodovka, která si vzhledem k rozpočtu nemůže dovolit nákupy drahých hráčů, už řadu let sází právě na mladé.

„V týmu máme hodně mladých hráčů. Je třeba s nimi neustále pracovat a mít i trpělivost. Dám příklad. Naše čtvrtá řada byla v jisté fázi složená výhradně z mladíků. Odehráli dobrý zápas, ale pak se jim zase třeba tři utkání nepovedly. Což je normální. Mladí mají zase jiné výhody, například v dynamice hry. Potřebují však čas,“ říká Říha.

„Mladé proutky ještě ohnete, dá se s nimi pracovat a také s nimi v Plzni pracujeme. Ale zároveň musíte vidět jejich snahu a posun výš,“ přidává se Baďouček. „Servis v klubu mají na úrovni, příležitost dostávají a je jen na nich, jak s tím naloží. Pokud si plní své, mají šance v extralize docela velké. Pokud ne, jsou připravení další mladí vlčáci, kteří to chtějí zkusit,“ prohlašuje kouč.

