Česká hokejová reprezentace do 17 let měla od neděle přípravný kemp na ledě ICE ARENY v Plzni na Košutce.

Trénink reprezentace ČR U17 | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Na západě Čech trénovala dvakrát denně na ledě, ve středu se mladíci přesouvají do švýcarského Zuchwillu, kde odehrají tři přátelské zápasy (čtvrtek, pátek a sobota) se stejně starými reprezentanty helvétského kříže. Hlavní trenér Václav Eismann nominoval i odchovance Třemošné a současného útočníka plzeňské Škody šestnáctiletého Jakuba Šilera. „Švýcaři hrají poměrně technický a rychlý hokej,“ tvrdil Šiler, který proti Švýcarsku hrál v minulé sezoně za reprezentaci do 16 let.