Navíc Škodovka byť oproti minulému kolu v silnějším složení nevstoupila do zápasu dobře. První přesilovku zhatil hostům faul a v následné hře ve čtyřech dostal Rytíře do vedení Melka, který nájezd na Svobodu zakončil po kličce do bekhendu trefou mezi betony. Vzápětí zůstal před klecí hostů nekrytý Wood, ale brankář hostů stihl zasáhnout. Vedením povzbuzení Rytíři pokračovali v náporu a Plzeň horko těžko držela těsné manko. Pak se ale Škodovka chytla. Přikryl ve středním pásmu obral soupeř o puk, přiťukl ho na rozjetého Bulíře, který z levého kruhu prostřelil Bowa nad ramenem a svým 150. extraligovým gólem srovnal na 1:1. Od té doby měli Západočeši sice více ze hry, ale skóre na svou stranu nepřiklonili ani ve třech přesilovkách.

I druhou část zahájili lépe Rytíři. Po Filipově pasu jel na Svobodu sám Indrák, ale gólman jeho bekhendový blafák vystihl. Plzeň pak nevyužila ani čtvrtou přesilovku, ale před půlkou zápasu zúročila chybu soupeře. Dzierkals v útočné třetině sebral puk Dotschinovi a propálil Bowa. Jenže poté další Indrákův nájezd zhatili Indiáni nedovoleně. Oslabení sice hosté ubránili, ovšem Kladno pokračovalo v tlaku a před druhou pauzou se pak Zikmund s přispěním Melkyprosmýkl kolem Čerešňáka a z mezikruží znovu srovnal. Jenže hosté si ještě do konce třetiny vzali vedené zpět. V čase 38:52 se rozjetý Mertl prodral mezi dvěma bránícími hráči, ač tísněný vymíchal forhendovým blafákem Bowa a individuální parádu zakončil do odkrytého středu branky.

Škodovka pak těsné vedení dlouho hájila, Kladno však ještě dokázalo zvýšit svůj tlak a korunovat ho gólem. V 57. minutě přihrál Dotchin před branku hostů přesně Beranovi, explzeňský útočník se obtočil kolem beka a s hráčem na zádech poslal zápas do prodloužení. To však Indiáni jen po 11 sekundách ukončili vítězným gólem. Mertl vyhrál vhazování, puk přikopl Schleissovi, který po kličce pálil jen do Bowa, následná Čerešňákovo dorážka už však měla cenu druhého bodu navíc. Černá série tak skončila. V dalším kole se Škodovka měla utkat v úterý doma od 17.30 hodin s posledním Zlínem, ale Berani jsou kvůli covidové nákaze v karanténě a zápas tak byl odložen.

Hlasy trenérů

David Čermák (Kladno): „Za stavu 1:0 jsme měli dost šancí odskočit na 2:0, na místo toho jsme udělali hloupou chybu a bylo to 1:1. Poté jsme šli dvakrát do čtyř a ztratili jsme rytmus. Od druhé periody to byl vyrovnaný zápas, šance na obou stranách a Plzeň využila o jednu víc.“

Miloš Říha (Plzeň): „Pro nás to byl těžký zápas především po psychické stránce. Přestože úvod z naší strany nebyl špatný, měli jsme pohyb, tak jsme po chybě prohrávali 0:1. Následně měl soupeř další šance a bylo pro nás štěstí, že jsme neinkasovali na 0:2. Pak jsme se z těch problémů vyhrabali a po dvou třetinách jsme vedli. V poslední části jsme chtěli hrát aktivně, být na kotouči, ale zase jsme začali dvěma vyloučeními a opět nás to dostalo do pasivity. Tím pádem domácí asi zaslouženě vyrovnali a já jsem hrozně rád, že jsme rozhodli v prodloužení. Věřím, že nám to po psychické stránce nyní pomůže.“

KLADNO – ŠKODA PLZEŇ 3:4 pp

Třetiny: 1:1, 1:2, 1:0 – 0:1.Branky a nahrávky: 4. Melka (M. Indrák), 37. Zikmund (Melka), 57. M. Beran (Dotchin, Filip) – 11. Bulíř (F. Přikryl), 29. Dzierkals (Mertl), 39. Mertl (L. Kaňák, J. Kindl), 61. Čerešňák (Schleiss, Mertl).

Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Zíka, Šimánek.

Vyloučení: 4:4. Bez využití. Střely na branku: 30:35. Diváci: 1000.



Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek, Babka, Baránek – A. Kubík, Plekanec, Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Kuťák, Kristo – Jágr, Filip, M. Indrák. Trenéři: Čermák, Burger, Paul a Kregl.

Plzeň: Svoboda – Budík, Čerešňák, Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl, Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.