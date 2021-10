K demolici Jágrova týmu přispěl osmadvacetiletý slovenský reprezentant nebývalým bodovým přídělem. Dvakrát skóroval a k tomu navrch přidal tři asistence. Obdivuhodné.

„Já jsem samozřejmě rád za každý bod, ale důležitější je bodový zisk týmu. Sezona je stále na začátku a my potřebujeme bodovat proti soupeřům pod námi. To se povedlo. V dalším kole nás doma čeká Zlín a máme se od čeho odrazit,“ odmítal chválu Čerešňák, rodák z Trenčína, jeden z nejlepších obránců v extralize a ve Škodovce asistent kapitána.

Pamatujete si, kdy naposledy a zda vůbec jste zaspal pět bodů v jednom zápase?

V extralize určitě ne, možná někdy v dorostu nebo v juniorce. Za mlada jsem totiž hrával útočníka, tak tehdy dávno se mi to mohlo povést.

Ze sedmi přesilovek jste hned pět proměnili. Čemu tu úspěšnost přičítáte?

Sedlo si to, ale nešlo o nějaké nacvičené situace. Bylo to hned po vjezdu do kladenské třetiny, útočníci se toho skvěle chopili, vyplynuly z toho výborné střely a napadalo nám to tam, za což jsme rádi.

Své bodové galapředstavení jste začal dvěma góly, ale skórovat, to pro vás není zase tak nezvyklá věc. Vždyť v uplynulé sezoně jste dal hned devět branek.

Ono je to jak kdy, jak se to povede a jsem proto rád za každý gól.

Tušil jste, že by to mohl být váš den?

Naše tisková mluvčí Lucka Mužíková mě před zápasem hecovala, že mi do sta bodů v Plzni chybí tři. Já reagoval, že to zkusím dotáhnout a povedlo se. Ne vážně, byla to jen náhoda.

Pomohl vám v tom nějak soupeř?

Ani ne. Sice jsme dobře začali, ale v druhé desetiminutovce bylo Kladno hodně nepříjemné a mohlo stav otočit. Pak jsme se zase zvedli, napadaly nám tam góly a už to byl z naší strany dobrý zápas.

Po nepovedeném úvodu se Plzeň výsledkově hodně zvedla. Čím to je?

Hrajeme jako tým, bodujeme a přitom to nestojí na jednom dvou hráčích. O góly se stará víc lidí, což je jeden z důvodů, proč se nám nyní daří. Přece jen před sezonou přišlo deset nových hráčů a nějaký čas si to v týmu sedalo. Start nebyl dobrý, ale teď se zase rozbíháme.

Nevystřelí vás vysoká výhra nad Kladnem až moc do výšin před nadcházejícím domácím duelem s posledním Zlínem?

Trochu z toho obavy mám, protože v týmu máme hodně mladých kluků, kteří by to tak mohli vzít. Musím si s nimi o tom ještě popovídat (úsměv).