„Všechno se řešilo od první reprezentační pauzy v listopadu. Probíhaly dohady mezi Plzní a Kazaní, a teď během pauzy se to mělo dotáhnout do konce. Už bylo vše dojednané, vybavené, ale nakonec od toho Rusové ustoupili. Nechci se v tom už víc rýpat. Nevyšlo to, zůstávám v Plzni a uvidíme, co bude dál,“ uvedl na vysvětlenou Peter Čerešňák.

Bylo to velké zklamání, když z vašeho přestupu na ruskou frontu takhle nečekaně sešlo?

Samozřejmě, že jsem byl zklamaný. Angažmá v KHL sice padlo, ale smutnit nemá cenu. Já na tom nemohl stejně nic změnit, takže jedu dál. Mám platný kontrakt v Plzni do konce sezony a budu se snažit přispět k tomu, abychom s týmem dosáhli co nejlepšího výsledku. A co bude po sezoně se uvidí.

Zcela vylučujete, že by ještě mohl nastat nějaký obrat? Žádná další nabídka z KHL, kde se přestupní okénko uzavře v sobotu 25. prosince, se nerýsuje?

Nevím o ničem, takže to vypadá, že zůstávám v Plzni (úsměv).

Ani se nezdá, že by vás nepovedené námluvy s Kazaní nějak poznamenaly. Alespoň na vašich výkonech to znát není.

Když to přišlo, snažil jsem se co nejrychleji srovnat zase do normálu. Nepřipouštět si zbytečné myšlenky a soustředit se zpátky na extraligu, na nejbližší zápasy. V tom mi hodně pomohli kluci z týmu.

Doma jste před Vánoci porazili poprvé v sezoně Mladou Boleslav. Snadná cesta k výhře za dva body to ale nebyla, že?

To ne. První třetina byla z naší strany hodně slaboučká. Boleslav měla navrch a byli jsme rádi, že tahle část skončila 1:1. Povedlo se nám srovnat z přesilové hry, to bylo důležité. Od druhé třetiny jsme si začali vytvářet šance a hra byla o mnoho lepší. Pak už to bylo hodně vyrovnané, dominovali oba brankáři a škoda, že jsme si nepomohli v přesilovkách. Pár jsme jich měli, chvíli i pět na tři, ale nic jsme z toho bohužel nevytěžili. Prodloužení vyvrcholilo mistrovským dílem v podání Vojty Budíka. Takže celkově zhodnoceno vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás.

Asi souhlasíte, že zápas čtvrtého s pátým, příliš hokejové krásy nenabídl.

Mladá Boleslav, Karlovy Vary a ještě bych našel nějaké týmy, které hrají podobným stylem. Hodně bruslí, napadají a může se zdát, že to je spíše plácaná než hokej. Je to ale velmi náročné na fyzičku, ale prostě ty zápasy jsou takové. Nedá se stále hrát jen na krásu.

Vy jste jen nedávno gólem přes celé hřiště rozhodl o výhře Plzně na ledě mistrovského Třince a rovněž rozhodující gól v souboji s Boleslaví byl kuriózní. Budík zavezl puk do branky po pádu zadní částí těla.

I takové góly padají. Platí úplně stejně, jako každý jiný gól. Je jedno, zda to trefíte takhle nebo do rohu či od břevna. Asi to tak mělo být a jsme za dva body moc rádi.

Škodovka svou bodovou sérii natáhla už na sedm zápasů a na čtvrtém místě zase víc odskočila rivalovi z Boleslavi. O to víc si asi užijete vánoční svátky.

Vždycky je lepší, když se vyhrává. A chceme v tom pokračovat i po Vánocích.

Kde strávíte nejkrásnější svátky roku?

Já jedu na Slovensko za rodinou na dva dny. Dárečky máme, vše je již nachystané, už jen vyrazit. Jedeme si užít Vánoce.

Škodovka si nadělila cennou výhru nad Boleslaví. Rozhodl kuriózní gól